Polskie Radio: Unikniemy wysokich kar finansowych

Komisja Europejska wycofuje pozew z unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący niewdrożonych przepisów o likwidacji banków. Tym samym Polska uniknie wysokich kar finansowych. Decyzja w tej sprawie ma być podjęta jutro - wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia.

Zdjęcie Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli /AFP

Komisja wycofała skargę z unijnego Trybunału, bo Polska wdrożyła do swojego prawa wszystkie zapisy dyrektywy. Termin na jej przyjęcie upłynął 31 grudnia 2014 roku. Przepisy o likwidacji banków mają zagwarantować stabilność sektora finansowego. Zapewnić, by banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Dla Komisji Europejskiej te przepisy są kluczowe i przywiązywała ona do nich dużą wagę.



Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że samo wdrożenie przepisów przez Polskę nie oznaczało automatycznego wycofania pozwu, bo Komisja chciała dla przykładu ukarać nasz kraj wysoką grzywną za opóźnienia.



Ostatecznie, po rozmowach z Warszawą, nie zdecydowała się na to i postanowiła wycofać pozew.