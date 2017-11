Poręba: Skandaliczna poprawka zgłoszona przez PO

Europoseł Tomasz Poręba z PiS oświadczył na konferencji prasowej w Strasburgu, że projekt rezolucji PE ws. Polski jest pełen kłamstw, półprawd i manipulacji. Podkreślił, że została złożona do niego poprawka PO mówiąca, iż "w Warszawie odbył się marsz faszystów".

Zdjęcie Tomasz Poręba /Pablo GARRIGOS /East News

"To jest obraźliwe, to jest skandaliczne wobec tysięcy Polaków, którzy wyszli na ulice, żeby demonstrować przywiązanie do własnej ojczyzny. To jest skandal i to jest kłamstwo. To jest poprawka Platformy Obywatelskiej" - powiedział Poręba na konferencji zorganizowanej już po tym, jak eurodeputowani PiS opuścili salę plenarną, na której odbywa się debata w sprawie stanu praworządności w Polsce.

Jak dodał, projekt zawiera fragment mówiący, że liderzy partii opozycyjnych w Polsce są objęci nadzorem policyjnym. "To też (jest) kłamstwo i obrzydliwa manipulacja" - zaznaczył.