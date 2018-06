RMF FM: Polska nie została zaproszona na spotkanie szefów państw w sprawie migracji

Polska nie została zaproszona na niedzielne spotkanie szefów państw i rządów w sprawie migracji - przyznał w rozmowie z reporterem RMF FM minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Nieformalny szczyt został zwołany przez szefa Komisji Europejskiej.

Nawet gdyby jednak takie zaproszenie było, to Polska najprawdopodobniej nie wzięłaby udziału w spotkaniu. - Nie ma zaproszenia dla Polski, co nie oznacza, że gdyby było, to my byśmy byli tutaj skłonni uczestniczyć - mówił szef polskiego MSZ.

Minister mówił, że na niedzielne spotkanie zostali zaproszeni przywódcy krajów dotkniętych kryzysem migracyjnym. - Mamy inną wizję rozwiązania tego kryzysu i będziemy nasze stanowisko prezentować - podkreślił Czaputowicz.

Tak wygląda oficjalnie stanowisko. Ale jeszcze wczoraj rano jeden z najbliższych współpracowników premiera w nieoficjalnej rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim zapewniał, że "Mateusz Morawiecki chce brać udział w spotkaniu na temat migracji, w myśl zasady: nic o nas bez nas".



Przekaz zmienił się po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z kanclerzem Austrii. Z wypowiedzi Viktora Orbana wynikało jednak, że Węgry, Polska, Czechy i Słowacja bojkotują ten mini-szczyt. O braku zaproszenia nie było dotąd mowy.