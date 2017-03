​RMF: Tusk coraz bardziej pewny. Polska osamotniona

Tylko Polska i Węgry mają zastrzeżenia do kandydatury przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska - powiedział niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth. W stolicach UE jest coraz mniej wątpliwości. Tusk ma bowiem poparcie większości krajów Unii.

Zdjęcie Donald Tusk /Frederic Sierakowski / Isopix /East News

"Będzie to trochę dziwne, ale zanosi się na to, ze Tusk zostanie wybrany wbrew woli swojego rządu" - powiedział dziennikarce RMF FM wysoki rangą dyplomata UE.

Reklama

Dodał także, że Tusk ma zaufanie wielu instytucji i rządów. "To jasny sygnał, który powinien zostać zrozumiany przez tych, którzy jeszcze mają problem z ponowną nominacją Tuska jako szefa Rady Europejskiej" - mówił Michael Roth.



Co do Węgier, będą tak długo jak mogą udawać, że wspierają polski rząd. Gdy jednak dojdzie do głosowania, to także poprą Tuska - zapewniają węgierscy eksperci w Brukseli. Minister Węgier ds. europejskich powiedział jedynie, że "rozmowy są w toku".

Zanosi się więc na to, że Polska w sprawie Tuska będzie osamotniona.

Zobacz również

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jackowski o kandydaturze Saryusz-Wolskiego TV Interia

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Halicki o kandydaturze Saryusza-Wolskiego na szefa RE TV Interia

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gasiuk-Pihowicz o braku poparcia dla Tuska: To sytuacja skandaliczna TV Interia