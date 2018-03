Rząd odrzucił zarzuty KE dotyczące praworządności w Polsce

W odpowiedzi na grudniowe rekomendacje KE w sprawie praworządności, rząd odrzucił zarzuty stawiane polskim władzom w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym i wymiarze sprawiedliwości - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP. Podkreślono w nim także, że polski rząd nie wycofuje się z żadnych dotychczas przyjętych rozwiązań.

Pismo ma być przekazane do Brukseli jeszcze we wtorek.



"Komisja Europejska twierdzi, że zmiany wprowadzane przepisami ustaw kompleksowo reformujących wymiar sprawiedliwości stanowią zagrożenie dla niezależności sądownictwa w Polsce. Nie bierze jednak pod uwagę faktu, że konstytucyjność żadnej z wprowadzanych zmian nie została podważona" - podkreślono w odpowiedzi polskiego rządu.



W odpowiedzi zaznaczono także, że polski rząd nie wycofuje się z żadnych przyjętych rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości, ale jest gotów do wspólnej oceny, wraz z Komisją Europejską, rezultatów przyjętych zmian.

"Polska zwraca się do Komisji o wstrzemięźliwość w dokonywaniu przedwczesnych ocen wprowadzanych zmian do czasu ich pełnej implementacji. Strona polska wyraża gotowość do wspólnej ewaluacji z Komisją Europejską rezultatów przyjętych rozwiązań" - czytamy w piśmie do którego treści dotarła PAP.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała władzom w Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności.



Wśród nich były zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów. KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz aby zapewniono, że nowy system będzie gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.



KE zapowiadała możliwość odstąpienia od procedury art. 7, jeśli polskie władze spełniłby jej postulaty. Termin na to, a także na przekazanie odpowiedzi na rekomendacje mija w środę.