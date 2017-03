​"Rzeczpospolita": Unijny pociąg odjeżdża Polsce

Scenariusze przedstawione przez szefa Komisji Europejskiej powinny być dla rządu w Warszawie dzwonkiem ostrzegawczym - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Jean-Claude Juncker /AFP

Jean-Claude Juncker na 60-lecie Unii Europejskiej przedstawił pięć scenariuszy dla Wspólnoty, które rozważane będą już w marcu.

Te scenariusze to: brak zmian, ograniczenie współpracy do wspólnego rynku, Unia wielu prędkości, Unia z mniejszymi prerogatywami, ale efektywniejsza, wreszcie - federalizacja całej UE.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", najbardziej realistyczny scenariusz to Unia wielu prędkości. Juncker proponuje, by kraje, które chcą ściślejszej integracji walutowej, podatkowej czy obronnej, mogły to czynić, a te, które nie chcą - nie musiałyby.

"Jeśli model wielu prędkości ma prowadzić do podziałów w Europie, to nie zaakceptujemy go" - powiedział "Rz" Konrad Szymański, sekretarz stanu w MSZ.

Podział UE mógłby sprawić, że biedniejsze regiony przestałyby nadrabiać cywilizacyjne zapóźnienia.

Jednocześnie w UE nie ma poparcia dla polskich pomysłów zmiany unijnych traktatów - czytamy.

