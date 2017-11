Saryusz-Wolski: Musimy ochronić Unię Europejską

Unia Europejska to najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się na przestrzeni millenium, a Polska jest i pozostanie jej nieodłączną częścią - wskazał europoseł Jacek Saryusz-Wolski, pytany o przyszłość UE.

"Uważam, że Unia Europejska to najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się na przestrzeni millenium. Polska jest nieodłączną częścią UE i nią pozostanie" - powiedział w sobotę w TVN24 eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. Wskazał też, że Wspólnota Europejska powinna się dalej rozszerzać, pozostawiając możliwość uzyskania członkostwa dla państw położonych na wschodzie.



Europoseł pytany o przyszłość Unii Europejskiej powiedział, że należy dbać przede wszystkim o jednolitość i zachowanie Wspólnoty Europejskiej w obecnym kształcie. "Unia powinna respektować jedność instytucjonalną i nie dzielić się na dwie prędkości, nie budować wewnętrznych kręgów, nie powinna stosować podwójnych kryteriów i podwójnej solidarności" - zaznaczył.

Saryusz-Wolski odniósł się również do przyjętej w środę przez Europarlament rezolucji, w której polski rząd został wezwany do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach UE oraz zainicjowana została procedura zmierzająca do uruchomienia art. 7 traktatu UE wobec Polski. Europoseł zwrócił uwagę, że Polska chce być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, którego nikt nie będzie wykluczał. "Zgodnie ze starą polską maksymą 'nic o nas bez nas'. Wobec otwartego ataku na Polskę, absolutnie musimy zdecydowanie reagować. Nadszedł czas, żeby zdjąć rękawicę" - dodał.

Wskazał również, że Unię Europejską należy naprawić, a Polska powinna obronić ją przed autodestrukcją. "Musimy ochronić Unię przed tymi, co chcą zrobić Unię w Unii" - zaznaczył.

W ocenie europosła "sytuacja na wschodzie jest coraz gorsza za przyzwoleniem Unii". "Decyzje przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska pozbawiają szansę na członkostwo w UE Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Dostrzegam też zaniedbania naszych interesów wobec niepodległej terytorialnie Ukrainy przez Donalda Tuska. Doprowadzi to do destabilizacji wschodniego sąsiedztwa i ośmieli Rosję" - wskazał.

Europoseł podkreślił również, że należy wspierać Partnerstwo Wschodnie, przestrzegając przed wykluczaniem członkostwa Ukrainy w UE i wstrzymywaniem pomocy finansowej.