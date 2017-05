Sprawa Polski na forum ministrów UE. Będzie kontynuacja dialogu

Przytłaczająca większość państw UE na spotkaniu ministrów ds. europejskich opowiedziała się za kontynuowaniem dialogu Komisji Europejskiej z Polską - poinformował minister ds. europejskich Konrad Szymański. Wiceszef KE Frans Timmermans oświadczył z kolei, że podczas posiedzenia większość krajów poparła jego działania w tej sprawie.

Zdjęcie Konrad Szymański i Frans Timmermans, fot. Andrzej Grygiel, fot. AFP /Andrzej Grygiel /PAP

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek unijnym ministrom ds. europejskich informacje w sprawie dialogu z Polską dotyczącego sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Szymański zaznaczył, że spotkanie było doskonałą okazją, żeby przedstawić polski punkt widzenia w tej sprawie i ministrowie mieli okazję zobaczyć, że sprawa jest daleka od jednoznaczności.

"Rzeczowych wypowiedzi było dzisiaj bardzo wiele. Nie liczymy głosów, ponieważ nie mamy takiej potrzeby. Jesteśmy w dialogu, a dialog nie wymaga specjalnego liczenia głosów. Doceniamy fakt, że bardzo wiele państw, myślę, że blisko połowa, wypowiadało się w neutralny sposób z naszego punktu widzenia, zachęcając do tego, żeby dialog trwał. Doceniamy też kilka głosów, które wyraźnie wskazywały, że nie jest oczywiste, jaką rolę ma pełnić Komisja Europejska w tej sprawie, która należy jednoznacznie do porządku nie tylko prawnomiędzynarodowego, ale również narodowego" - powiedział dziennikarzom.

Zaznaczył, że przytłaczająca większość państw członkowskich na spotkaniu opowiedziała się za kontynuowaniem dialogu. Na rekomendacje Komisji Europejskiej, czy Komisji Weneckiej powoływały się pojedyncze państwa.

Timmermans w innym tonie

W innym tonie wypowiadał się po spotkaniu wiceszef KE Frans Timmermans, który oświadczył, że podczas posiedzenia większość krajów poparła jego działania w tej sprawie.



Jak relacjonował, zdecydowana większość państw członkowskich stwierdziła, że KE powinna kontynuować swoje wysiłki, aby prowadzić dialog z polskimi władzami i wypracowywać rozwiązanie. Wiceszef KE dodał przy tym, że ma wrażenie, iż polski rząd jest otwarty na dialog.



"Było szerokie porozumienie wokół stołu, że praworządność to wspólny interes i wspólna odpowiedzialność instytucji i państw członkowskich. Sądzę, że to ważny punkt startowy, aby rozwiązywać problemy, jeśli są takie w tym obszarze" - powiedział Timmermans na konferencji prasowej.



Debata trwała około godziny. Wypowiedzieli się ministrowie z 22 krajów.



Po spotkaniu szef belgijskiej dyplomacji Didier Reynders powiedział, że ministrowie oczekują, iż do lipca relacje Polski z Komisją Europejską zostaną odblokowane. W drugim półroczu Frans Timmermans ma zdać kolejną relację unijnym krajom.