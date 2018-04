Szef MSZ: Polska i KE dążą do kompromisu i zamknięcia sprawy art. 7

Obie strony: Polska i KE dążą do znalezienia kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji ważnych wyzwań przed jakimi stroi UE - powiedział w poniedziałek szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej z wiceszefem KE Fransem Timmermansem. "Zmiana w polskim rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji, mamy szczery i otwarty dialog na interesujące nas sprawy" - powiedział z kolei Timmermans.

Zdjęcie Frans Timmermans i Jacek Czaputowicz /Jacek Turczyk /PAP

Wiceszef KE podczas poniedziałkowej wizyty w Warszawie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.



"Staraliśmy się tą wizytę w taki sposób zorganizować, aby pan przewodniczący miał opinię różnych instytucji biorących udział w reformie systemu sądownictwa i by mógł wyrobić sobie opinię na temat tego, jak ta reforma przebiega i jakie są jeszcze ewentualne możliwości przyjęcia pewnych usprawnień sugerowanych przez KE" - powiedział Czaputowicz.



Dodał, że po raz trzeci spotkał się z wiceszefem KE w ciągu ostatnich trzech miesięcy. "Cieszę się, że mamy intensywny dialog nt. praworządności w Polsce" - powiedział. Zaznaczył, że podobny dialog prowadzi też premier Mateusz Morawiecki z szefem KE Jean-Claudem Junckerem.



"Obie strony dążą do znalezienia pewnego konsensusu, kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji wspólnych ważnych wyzwań przed którymi stoi UE dotyczących bezpieczeństwa, wieloletnich ram finansowych, dotyczących zyskania legitymacji dla reformy UE" - wymieniał szef MSZ.



Czaputowicz zadeklarował też gotowość Polski do wzięcia udziału w reformie i "rozwiązywaniu problemów" Unii Europejskiej.



Timmermans: Kontynuacja dialogu pomiędzy Polską a KE

Frans Timmermans podkreślił, że z polską stroną miał bardzo intensywny dialog w ostatnich miesiącach, a jego wizyta w Warszawie jest kontynuacją tego dialogu.



"Przez zbyt długi czas nie mieliśmy dialogu, wymienialiśmy tylko listy i pisma, a zmiana w rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji" - powiedział wiceszef KE.



"Chociaż nie zgadzamy się od razu, co do wszystkiego, to mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie sprawy interesujące nas wzajemnie" - dodał.



Podkreślił, że dla KE jest ważne, żeby wypracować rozwiązania "w sposób europejski".



"Naszą intencją jest wyszukanie rozwiązań dla problemów, które jeszcze istnieją i jest silną wolą Komisji, by współpracować z rządem nad wynajdowaniem takich rozwiązań" - zaznaczył Timmermans.