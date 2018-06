Szymański: Ruch w sprawie praworządności należy do KE

Dialog Polski z KE w sprawie praworządności trwa. Przedstawiliśmy bardzo konkretną ofertę. Teraz ruch jest po stronie Komisji Europejskiej - powiedział dziennikarzom w PE w Strasburgu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Zdjęcie Wiceszef MSZ Konrad Szymański /Andrzej Hulimka /Reporter

Wiceminister był pytany o informacje medialne, jakoby dialog Polski z KE w sprawie praworządności został zerwany.

Jak zaznaczył Szymański, "nie ma sensu wyciągać tak daleko idących wniosków". "Ten dialog trwa. Ten kontakt trwa. My przedstawiliśmy bardzo konkretną ofertę. Zrealizowano bardzo konkretne rzeczy w polskim parlamencie. Teraz jest ruch po stronie Komisji Europejskiej" - zaznaczył.

Dodał, że ze strony KE jest jednak "deficyt reakcji na istotne rzeczy, które stały się w Polsce". Na tej podstawie - jak zaznaczył - można mieć przekonanie, że "ryzyko scenariusza negatywnego jest dzisiaj wyższe, niż jeszcze kilka tygodni temu".

Pytany o kwestię wizyty w Polsce wiceszefa KE Fransa Timmermansa odpowiedział, że jest on zawsze mile widziany w naszym kraju. "Kiedy wizyta zostanie przygotowana, (...) wtedy będziemy o niej informowali" - zaznaczył Szymański.

Frans Timmermans przyjedzie do Polski 18 czerwca, by rozmawiać o kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. O dacie spotkania poinformował sam wiceszef Komisji Europejskiej we wtorek popołudniu.