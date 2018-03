Tajna rozmowa Morawiecki-Juncker. W sprawie praworządności?

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek rozmawiał w cztery oczy w kuluarach szczytu UE z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem - dowiedziała się w piątek PAP ze źródła dyplomatycznego.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki, Jean-Claude Juncker /JOHN THYS / /AFP

KE odnotowała w czwartek polską zapowiedź złożenia poprawek do ustaw sądowych w Polsce; zapowiedziała, że będzie je analizować. Nie wiadomo w jakim stopniu rozmowa dotyczyła dokładnie tych propozycji, ale wcześniej przedstawiciele władz w Warszawie zapowiadali, że będzie rozmowa Morawiecki-Juncker w sprawie praworządności.

PiS przygotowało projekt dotyczący zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. Szef MSZ Jacek Czaputowicz podkreślił, że projekty te są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Zaznaczył, że rząd poszukuje i chce kompromisu z KE.

Projekt PiS nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

Żądania Komisji Europejskiej

Z kolei projekt PiS nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.

KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. KE zapowiadała możliwość wycofania art. 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.



Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)