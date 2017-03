Wizy dla Polaków zostaną zniesione? Sprawą zajmie się PE

Parlament Europejski ma dziś zatwierdzić przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej. Ma też zaapelować do Komisji o presję na Stany Zjednoczone, by zniosły wizy dla wszystkich Europejczyków. Wciąż są one wymagane od obywateli pięciu unijnych krajów - Polski, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji.

Zdjęcie Siedziba PE /PAWEL JASKOLKA /Reporter

Głosowania w tej sprawie odbędą się około południa.

Eurodeputowani mają dziś ostatecznie zatwierdzić przepisy, które przewidują, że Komisja Europejska będzie miała wgląd w międzyrządowe umowy energetyczne jeszcze przed ich podpisaniem, a nie po, jak dotychczas. Ma to wzmocnić pozycję przetargową Unii w negocjacjach z Gazpromem i uniemożliwić Rosji rozgrywanie krajów członkowskich między sobą.

"Nie będzie takich sytuacji, w których jakieś państwo trzecie, a wszyscy wiemy, że problemem jest Rosja, używa gazu jako broni czy środka nacisku politycznego" - powiedział eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski.

Po przyjęciu raportu jego autorstwa, deputowani mają przegłosować rezolucję, wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia wiz dla Amerykanów, dopóki nie zostaną one zniesione dla Polaków, Bułgarów, Rumunów, Cypryjczyków i Chorwatów. Wzajemność wizowa wydaje się jednak mało prawdopodobna, bo do tej pory Komisja nie chciała iść na wojnę dyplomatyczną z Waszyngtonem.