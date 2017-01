Wiceprezydent USA zarzucił Trumpowi niedojrzałość. "Donald, dorośnij"

Wiceprezydent USA Joe Biden zarzucił w czwartek prezydentowi Donaldowi Trumpowi niedojrzałość i ignorancję. W wywiadzie dla telewizji publicznej PBS nazwał go dobrym człowiekiem, ale dodał: "Dorośnij, Donald (...). Jesteś prezydentem".

Zdjęcie Joe Biden /MANDEL NGAN /AFP

"Dorośnij, Donald. Dorośnij. Czas być dorosłym. (...) Jesteś prezydentem. Musisz coś zrobić. Pokaż nam, co masz. Złożysz projekty ustaw legislacyjnych. Będzie debata na ten temat. Niech społeczeństwo zadecyduje. Niech głosuje Kongres. Zobaczmy, co się stanie" - mówił Biden.



Wiceprezydent argumentował, że jeśli Trump złoży takie projekty, to będzie bardziej oczywiste, za czym się opowiada i czemu jest przeciwny. Musiałby bowiem omawiać szczegółowo kwestie, które wpływają na życie Amerykanów.

Krytyczne uwagi pod adresem Trumpa

Reklama

Biden wygłosił krytyczne uwagi pod adresem prezydenta elekta po serii jego twitterowych ataków, w których między innymi nazwał przywódcę mniejszości demokratycznej w Senacie Chucka Schumera clownem, a prezydentowi Barackowi Obamie zarzucił, że blokuje płynny proces zmiany władzy w Białym Domu.

Odchodzący wiceprezydent ustosunkował się też do sceptycyzmu Trumpa wobec ustaleń amerykańskich agencji wywiadowczych.

"Nie mieć zaufania, nie być gotowym słuchać wielu agencji wywiadowczych, poczynając od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (NSA) do CIA, itd. jest rzeczą absolutnie bezmyślną" - powiedział wiceprezydent.

Trump podawał w wątpliwość ustalenia wywiadu, że rosyjscy hakerzy włamali się do systemu komputerowego Krajowego Komitetu Demokratycznego i wykradli stamtąd poufne informacje za wiedzą najwyższych władz w Moskwie. Jak napisał na Twitterze, mógł tego dokonać czternastolatek.

"Twierdzić, że można wiedzieć więcej niż społeczności wywiadowcza, to jakby powiedzieć: wiem więcej o fizyce niż mój profesor. Nie czytałem książki, ale po prostu wiem, wiem więcej" - dodał Biden, nawiązując do wcześniejszych uwag prezydenta elekta na temat raportów wywiadu.

Znany z ciętego języka wiceprezydent dodał też, że Trump nie jest złym człowiekiem, lecz jego ignorancja jest bezgraniczna.

Wypowiedzi Bidena potępił republikański kongresmen z Nowego Jorku Chris Collins z zespołu prezydenta elekta do spraw przejęcia administracji, który w wywiadzie dla CNN nazwał komentarz Bidena żałosnym i przypisywał go frustracji Demokratów po porażce w batalii o Biały Dom.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski