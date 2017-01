Wypowiedzi Trumpa o NATO "wywołały zdziwienie"

Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta, m.in. na temat NATO, wywołały zdumienie i zaniepokojenie w Brukseli - ocenił w poniedziałek szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. W wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" Trump uznał NATO za przestarzałe.

Zdaniem niemieckiego ministra wypowiedzi prezydenta elekta zapewne wpłyną na przebieg poniedziałkowych obrady szefów dyplomacji państw UE. Słowa te "wywołały zdziwienie w Brukseli i przypuszczam, że nie tylko w Brukseli" - powiedział Steinmeier dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad.

Poinformował, że spotkał się wcześniej w poniedziałek z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Według Steinmeiera w kwaterze głównej Sojuszu z zaniepokojeniem przyjęto to, że Trump uznał NATO za "przestarzałe".

"Jest to sprzeczne z tym, co mówił kandydat na nowego ministra obrony USA (James Mattis) kilka dni temu w czasie przesłuchania. Zobaczymy, co z tego wyniknie dla amerykańskiej polityki" - oświadczył szef niemieckiego MSZ.

Jak dodał, to samo dotyczy wypowiedzi o sprawach handlowych, w tym działalności europejskich przedsiębiorstw w Ameryce Łacińskiej. "Mamy nadzieję, że nasi amerykańscy partnerzy nadal będą szanować reguły WTO" - dodał Steinmeier.

"NATO jest mu też obojętne"

Tymczasem szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen powiedział w poniedziałek radiu Deutschlandfunk, że Trump w przeciwieństwie do swych poprzedników nie traktuje Zachodu jako politycznej całości, co jest groźnym ewenementem.

"W jego myśleniu nie pojawia się Zachód. Jest mu wszystko jedno, czy Unia Europejska jest zjednoczona czy skłócona. NATO jest mu też obojętne, bo jest anachroniczne. W jego politycznym myśleniu nie pojawia się Zachód jako normatywna i polityczna całość. To jest nowe podejście i to podejście jest groźne dla Europy i świata" - powiedział Roettgen, komentując wywiad Trumpa dla "Bilda".

Zdaniem polityka CDU Europa musi nastawić się na to, że Trump będzie dążył do realizacji "obliczonych na krótki dystans amerykańskich interesów" w gospodarce i jeśli chodzi o miejsca pracy.

Roettgen powiedział, że Trump nie ma racji określając NATO mianem organizacji anachronicznej. "Wręcz przeciwnie, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie Europejczyków, to jest ono uzależnione od NATO" - zaznaczył, zwracając uwagę na niekonsekwencję w wypowiedziach Trumpa.

"Na pytanie, czy może zrozumieć, że wschodni Europejczycy boją się (prezydenta Rosji Władimira) Putina, odpowiada +z pewnością+, +wiem to+, ale nie mówi, że Rosja prowadzi agresywną politykę, lecz mówi o problemach NATO. Dwa razy powtarza, że NATO jest anachroniczne, a potem dodaje 'abstrahując od tego, uważam NATO za bardzo ważne'" - wskazał Roettgen.

"Skoncentrowany na Ameryce"

Jego zdaniem Trump nie ma jeszcze konkretnego programu.

"To emocjonalne wypowiedzi, które pokazują jego sposób myślenia. Jest skoncentrowany na Ameryce, a nie na Zachodzie. Jeżeli jego poglądy miałyby stać się polityką USA, to oznaczałoby to zerwanie z dotychczasową tradycją i byłoby niebezpieczne" - podkreślił szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu.

Zastrzegł, że powołani przez Trumpa ministrowie reprezentują inne poglądy. "Zobaczymy, jaka będzie w rzeczywistości amerykańska polityka, nieobliczalność pozostaje jednak jej elementem" - zauważył.

Polityk CDU nie zgodził się z oceną Trumpa, że UE jest "instrumentem niemieckich interesów". Trump wyraża w ten sposób lekceważenie UE; Europa nie podziela tej oceny, większość krajów europejskich chce, żeby Niemcy ponosiły odpowiedzialność za całość - tłumaczył Roettgen w rozmowie z Deutschlandfunk.

Z Berlina Jacek Lepiarz