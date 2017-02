Akcja "Rodzina-Rodzinie". Ponad milion złotych dla Syryjczyków

Ponad milion złotych zadeklarowali wierni archidiecezji katowickiej jako pomoc dla syryjskich rodzin w ramach prowadzonej przez Caritas Polską akcji "Rodzina-Rodzinie" – poinformowała w piątek archidiecezja katowicka.

Zdjęcie Arcybiskup Wiktor Skworc /Dominik Gajda /East News Dariusz Jaroń ​Syryjskie dzieci czekają na gest solidarności z Polski

Na przełomie tego i ubiegłego roku metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował do diecezjan, aby wsparli konkretne syryjskie rodziny, poszkodowane w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego.

Na apel metropolity odpowiedziało dotychczas 169 parafii archidiecezji. W sumie miesięcznie przelewają one na konto Caritas Polska kwotę ponad 108 tys. Ponieważ deklaracje składane są na pół roku, łącznie daje to kwotę blisko 650 tys. zł. Syryjskie rodziny wspierają również 32 instytucje z terenu archidiecezji katowickiej. Zadeklarowana przez nie pomoc to ponad 97 tys. zł.

Oprócz tego udział w akcji "Rodzina-Rodzinie" bierze około 150 osób prywatnych z archidiecezji katowickiej. Przekażą one potrzebującym rodzinom w Syrii blisko 460 tys. zł.

Apel o szerzenie miłosierdzia

Abp Skworc sam również wsparł rodzinę pochodzącą z Aleppo. To Eliam Ibrahim Homsi wraz z żoną Ranią Joseph Batikha oraz ich trójką dzieci, którzy z powodu wojny stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również pieniędzy na opłacenie kosztów wynajmu mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje.

W słowie pasterskim odczytanym w parafiach archidiecezji 1 stycznia abp Skworc napisał: "Wykorzystajmy ten rok do szerzenia postaw miłosierdzia i podejmowania konkretnych czynów. Jednym z nich może być włączenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polska "Rodzina-Rodzinie". (...) Zachęcam więc i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej rodzinie wskazanej przez Caritas Polską".

W archidiecezji katowickiej żyje też 3-osobowa rodzina syryjska, przyjęta i wspierana przez parafię pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.