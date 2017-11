Armia syryjska odbiła Abu Kamal z rąk dżihadystów

Armia syryjska oraz sojusznicze milicje szyickie z Libanu, Iraku i Iranu w niedzielę po ciężkich walkach odbiły z rąk Państwa Islamskiego (IS) strategiczne miasto Abu Kamal przy granicy z Irakiem - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Zdjęcie Syria: Siły rządowe odbiły Abu Kamal z rąk dżihadystów z IS /STRINGER /AFP

Od czwartku w walkach zginęło co najmniej 31 żołnierzy po stronie rządowej oraz 50 dżihadystów. Obecnie miasto jest przeszukiwane pod kątem ukrytych ładunków wybuchowych - podała syryjska agencja prasowa SANA.

Kilkanaście dni temu armia syryjska już raz ogłosiła wyzwolenie Abu Kamal od dżihadystów z IS, ci jednak powrócili do miasta kilka dni później. Ostatecznie jednak - jak pisze agencja AP - islamiści nie zdołali skutecznego stawić oporu oddziałom armii syryjskiej oraz wspierających ją sił z państw regionu, w tym libańskiego Hezbollahu, irackich Oddziałów Mobilizacji Ludowej (PMF) i irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

Według komunikatu wydanego przez związane z armią media, operacją odbicia Abu Kamal osobiście dowodzi irański generał Kasem Sulejmani z Gwardii Rewolucyjnej.

Abu Kamal w prowincji Dajr az-Zaur to 60-tysięczne miasto w dolinie Eufratu i jeden z ostatnich bastionów IS w Syrii. Ze względu na swoje strategiczne położenie na granicy z Irakiem służyło jako "łącznik" między kontrolowanymi przez IS obszarami w obu krajach.

Dowodzona przez USA międzynarodowa koalicja antyislamistyczna poinformowała, że obecnie bojownicy IS kontrolują zaledwie pięć proc. zajmowanych wcześniej obszarów i zajmują tylko pustynne tereny na pograniczu oraz niewielki obszar pod Damaszkiem.



Nadal jednak prężnie działa aparat propagandowy dżihadystycznej organizacji i - według ocen ekspertów - bojownicy IS będą w stanie kontynuować na razie działania zbrojne.