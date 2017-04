Boris Johnson: Rosja wciąż może być po dobrej stronie w Syrii

Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson w tekście opublikowanym w "Sunday Telegraph" proponuje Rosji, by położyła kres wojnie w Syrii, mówiąc, że "wciąż ma czas, by być po dobrej stronie konfliktu". Ostrzega, że USA mogą w Syrii ponownie zaatakować.

Zdjęcie Szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson /AFP

W zeszłym tygodniu Johnson odwołał swoją wizytę w Moskwie, oceniając, że "ostatnie wydarzenia w Syrii fundamentalnie zmieniły sytuację". Była to reakcja na atak chemiczny na syryjską miejscowość Chan Szajchun, w którym zginęło ponad 80 osób. O atak ten Zachód oskarża prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

Apel do rosyjskich władz

W swoim tekście szef brytyjskiej dyplomacji wzywa Rosję, by pomogła w położeniu kresu zabijaniu. "Użycie broni chemicznej przez Asada jest nie tylko potworne i masowe. Jest również przerażające. Dlatego jest on arcyterrorystą, który wzbudził taką niezaspokojoną żądzę zemsty, że nigdy nie może liczyć na ponowne rządzenie swoim narodem". "Jest dosłownie i metaforycznie toksyczny i nadszedł czas, by Rosja odkryła ten fakt. Wciąż ma czas, by być po dobrej stronie konfliktu" - czytamy.

Zdaniem Johnsona Rosjanie mogliby "dołączyć do koalicji ponad 60 krajów w walce z Daesz (Państwem Islamskim), by podtrzymać swoje strategiczne interesy w Syrii, z perspektywą bardziej produktywnej relacji z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem, wiedząc, że Zachód pomoże w odbudowaniu kraju".

"W zamian za to powinni zobowiązać się do doprowadzenia do prawdziwego zawieszenia broni, położenia kresu użyciu broni chemicznej i bomb beczkowych oraz do politycznego rozwiązania, które uwolni Syryjczyków spod tyranii Asada - ocenia minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. - Rosjanie ocalili go. Rosjanie mogą pomóc go usunąć poprzez uważnie nadzorowany proces transformacji, który chroni kluczowe instytucje państwowe i prowadzi do stabilnej i pluralistycznej przyszłości kraju".

Straszna natura reżimu

Johnson sądzi, że konieczne jest, by Rosjanie zrozumieli, jak "straszna jest natura reżimu, który wspierają". "Obecny kryzys jest tak naprawdę okazją dla Rosji - pisze minister. - Moskwa osiągnęła szczyt swoich wpływów w Syrii". "Nadal mają do pokonania niezliczoną liczbę grup rebelianckich, i znajdują się w lidze wielkich łotrów z (szyickim radykalnym) Hezbollahem i Asadem. Czy tego właśnie chcą?" - pyta Johnson. "To z pewnością dla nich moment, by pójść drogą rozsądnego kompromisu" - czytamy.

W reakcji na atak na Chan Szajchun, Stany Zjednoczone na polecenie prezydenta Trumpa, zbombardowały bazę lotniczą Al-Szajrat, w której stacjonowały samoloty syryjskiego reżimu użyte w ataku. "Ameryka uderzyła i oczywiście może uderzyć ponownie" - ostrzega szef brytyjskiej dyplomacji. "Cieszę się, że prezydent Trump wybrał działanie. Te pociski nie przywrócą życia dzieciom. (...) Ale działanie prezydenta było w porę, odpowiednie i konieczne" - podkreślił Johnson.