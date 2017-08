Doradczyni Baszara el-Asada: Wojna w Syrii zbliża się ku końcowi

Wojna w Syrii zbliża się ku końcowi po tym, gdy zagraniczne mocarstwa zaprzestały wspierania rebeliantów - oświadczyła doradczyni ds. politycznych prezydenta Syrii Baszara el-Asada Butaina Szaaban, cytowana w piątek przez agencję Reutera.

Zdjęcie Członkowie Syryjskich Sił Demokratycznych w akcji /AFP

W komentarzu dla libańskiej telewizji Al-Majadin Szaaban oceniła, że wraz ze zmianą polityki mocarstw wojna osiągnęła "przedostatni etap".

Reklama

"Tak, jak pokonaliśmy terroryzm, będziemy walczyć przeciwko wszelkiej nieprawowitej obecności na naszym terytorium, niezależnie od tego, czy będą to USA czy Turcja" - zadeklarowała Szaaban. "Należy to do wyzwań, którym w odpowiednim czasie stawimy czoło" - dodała.

Zdaniem doradczyni prezydenta rozpoczęte w czwartek w Damaszku międzynarodowe targi (Damascus International Fair) to "wiadomość, że wojna kończy się i jesteśmy na początku ścieżki w kierunku odbudowy". Szaaban dodała, że konflikt w Syrii "odwrócił się", co zostało rozpoczęte zdobyciem w ubiegłym roku Aleppo przez syryjską armię oraz jej sojuszników.

Amerykanie zmieniają kurs

Jak zaznaczyła agencja Reutera, prezydent USA Donald Trump zakończył prowadzone przez CIA wspieranie grup rebeliantów walczących przeciwko rządowi Asada. Z kolei Turcja, długo jeden z głównych sojuszników rebeliantów, zmieniła swoje polityczne priorytety, rezygnując z walki z Asadem i koncentrując się na poprawie relacji z Rosją oraz ograniczeniu wpływów Kurdów.

Oświadczenie Szaaban zbiega się w czasie z postępami militarnymi syryjskiej armii. Z pomocą rosyjskich sił powietrznych oraz bojowników wspieranych przez Iran syryjski rząd odzyskał kontrolę nad rozległymi terenami na zachodzie kraju. W wielu miejscach udało się wynegocjować zawieszenie broni. W związku z mniejszym zaangażowaniem militarnym na zachodzie kraju siły rządowe mogły zostać przerzucone do walki przeciwko Państwu Islamskiemu (IS) na wschodzie Syrii.

Na początku sierpnia syryjska armia uzyskała kontrolę nad miastem As-Suchna, co otwiera możliwość ofensywy w kierunku Dajr az-Zaur - miasta i bogatej w ropę prowincji o tej samej nazwie. W piątek siły rządowe zdobyły tereny w górach na północ i zachód od As-Suchna, otaczając bojowników IS.

W kierunku Dajr az-Zaur oraz doliny Eufratu planowana jest również ofensywa Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF). Arabsko-kurdyjski sojusz najprawdopodobniej skieruje się tam po zdobyciu oblężonej przez niego Ar-Rakki - stolicy IS. SDF jest wspierany z powietrza przez międzynarodową koalicję do walki z IS pod wodzą USA.