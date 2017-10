"Dżihadyści przyparci do muru". To koniec Państwa Islamskiego?

Wraz z wyzwoleniem z rąk tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) Ar-Rakki na północy Syrii tzw. kalifat IS coraz bardziej się kurczy, ograniczając się do terenów wzdłuż granicy z Irakiem. Wciąż jednak istnieje groźba zamachów samobójczych i ataków uśpionych komórek tej grupy.

Zdjęcie Ar-Rakka stała się symbolem największych okropności tak zwanego Państwa Islamskiego /BULENT KILIC /AFP

Odbicie we wtorek przez Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) stolicy samozwańczego kalifatu nastąpiło w trzy lata po opanowaniu jej przez tę ekstremistyczną sunnicką organizację zbrojną.

Reklama

Jak pisze agencja AFP, "przyparci do muru dżihadyści, doznając porażki za porażką, wycofują się ku obszarom nadgranicznym między Syrią a Irakiem: wokół syryjskiego miasta Al-Bukamal w muhafazie (prowincji) Dajr az-Zaur oraz wokół irackiego miasta Al-Kaim w prowincji Al-Anbar".

"W swoim apogeum w 2014 roku samozwańczy kalifat IS groził rozszerzeniem swej kontroli od Aleppo (na północnym zachodzie Syrii) do granicy z Irakiem" - przypomina w rozmowie z AFP ekspert z waszyngtońskiego Center for a New American Security, Nicholas Heras. "Od tego czasu (kalifat) został ograniczony do jednego sektora w prowincji Dajr az-Zaur" - dodaje.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, organizacji z siedzibą w Londynie, Państwo Islamskie w ciągu dwóch miesięcy utraciło połowę tej bogatej w ropę naftową prowincji, graniczącej z Irakiem, wskutek dwóch odrębnych ofensyw: tej prowadzonej przez SDF i tej prowadzonej przez siły reżimu syryjskiego, wspierane przez rosyjskie lotnictwo.

Teraz dżihadyści kontrolują zaledwie 8 proc. miasta Dajr az-Zaur, stolicy prowincji o tej samej nazwie, podczas gdy w przeszłości okupowali ponad połowę tego miasta.

Dajr az-Zaur "będzie środkiem ciężkości IS w Syrii, chociaż zawsze będą istniały małe enklawy pod jego kontrolą gdzie indziej" w kraju - uważa Heras. Według niego dżihadyści zawsze chcieli uczynić z tego nadgranicznego obszaru "ostatni bastion ich kalifatu". Sektor ten "oddalony jest od Damaszku i Bagdadu i żeby do niego dotrzeć z którejkolwiek strony, trzeba przebyć ciężką do pokonania pustynię" - dodał.

"Rząd iracki i syryjski będą działać na rzecz odzyskania całej granicy" - mówi AFP specjalista od spraw ruchów dżihadystycznych Ajmenn Dżawad al-Tamimi. "Lekceważenie tego nieszczelnego obszaru jedynie pomoże IS w przyszłości" - dodaje ekspert.

"Państwo Islamskie będzie równie mordercze"

Jednak pomimo porażek doznanych w ciągu ostatnich miesięcy zagrożenie ze strony dżihadystów pozostaje wciąż realne - zwraca uwagę AFP.

"Prawda jest taka, że (teraz) Państwo Islamskie będzie równie mordercze, jak terrorystyczna siatka rebeliantów, gdy tworzyła quasi państwo" - uważa Heras. "W Syrii i w Iraku strategia Państwa Islamskiego polega na prowadzeniu brutalnej rebelii przeciwko wszelkim siłom, które będą walczyć z jego kalifatem, wykorzystując młodych zindoktrynowanych bojowników, rekrutowanych wśród miejscowej ludności" - tłumaczy ekspert.

Pogląd ten podziela również Tamimi, który dodatkowo ostrzega przed "uśpionymi komórkami, atakami i zamachowcami samobójcami" ze strony IS.

"Ataki w Europie będą trwały jeszcze przez jakiś czas. A klęska projektu (stworzenia państwa) przez IS z pewnością zmniejsza jego atrakcyjność, lecz (organizacja ta) nadal będzie mieć zwolenników jeszcze przez długi czas" - powiedział ekspert od spraw ruchów dżihadystycznych.

Ar-Rakka stała się symbolem największych okropności, jakich dopuściło się Państwo Islamskie, które w ostatnich latach planowało i przeprowadzało ataki w kilku krajach, zwłaszcza w Europie.

Według analityka Charliego Wintera "nie chodzi tylko o zdobycie terytorium Państwa Islamskiego, żeby jego ideologia zniknęła". "W oczach tych, którzy walczą za IS, ugrupowanie to zdołało ogłosić kalifat i utrzymać go (przez jakiś czas), co jest bezprecedensowe w nowoczesnej historii dżihadyzmu salafickiego" - podkreśla ten badacz z Międzynarodowego Centrum Studiów nad Radykalizacją i Przemocą Polityczną w King's College w Londynie. "To jest coś, co będzie miało wpływ na całe spektrum dżihadystów przez długie lata" - ostrzega Winter.