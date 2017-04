Jutro nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące ataku chemicznego w Syrii odbędzie się w środę o godzinie 16. czasu polskiego - zapowiedziała we wtorek amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley. USA przewodniczą w kwietniu obradom Rady.

Zdjęcie Według różnych szacunków we wtorkowym ataku chemicznym zginęło od 58 do co najmniej 100 osób, w tym kilkanaścioro dzieci /Abd Doumany /AFP

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni syryjskim atakiem chemicznym i dlatego jutro rano będziemy mieć nadzwyczajne posiedzenie podczas otwartej sesji" - powiedziała Haley dziennikarzom.

Tymczasem rzecznik ONZ Stephane Dujarric zaznaczył, że wszelkie użycie broni chemicznej zagraża pokojowi.

"Wszelkie informacje o użyciu broni chemicznej, szczególnie przeciwko cywilom, są niesłychanie alarmujące i niepokojące. Jakiekolwiek jej wykorzystanie stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa, a także stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego" - mówił Dujarric dziennikarzom.

Według różnych szacunków we wtorkowym ataku chemicznym zginęło od 58 do co najmniej 100 osób, w tym kilkanaścioro dzieci. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że ataku na miejscowość Chan Szajchun w kontrolowanej przez syryjskich rebeliantów prowincji (muhafazie) Idlib najprawdopodobniej dokonały syryjskie lub rosyjskie samoloty. \

Oświadczenie polskiego MSZ

W związku z atakiem w dniu 4 kwietnia br. w okolicach syryjskiej miejscowości Idlib, w rezultacie którego śmierć poniosło co najmniej 58 cywili, w tym kobiety i dzieci, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża głębokie oburzenie oraz zaniepokojenie ostatnią eskalacją walk w konflikcie syryjskim.

Stanowczo potępiamy zleceniodawców i sprawców tej straszliwej zbrodni dokonanej prawdopodobnie z użyciem broni chemicznej. Jednocześnie apelujemy do stron konfliktu o przerwanie walk i powstrzymanie wszelkich incydentów, które miałyby prowadzić do ponownego rozkręcenia spirali przemocy i zniszczeń. Domagamy się zbadania okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz ustalenia winnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

W obliczu międzynarodowej konferencji dotyczącej konfliktu w Syrii, która odbywa się w Brukseli m.in. z udziałem przedstawicieli państw członkowskich UE, w tym Polski, a także USA i Rosji, wzywamy do kontynuowania rozmów między przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych i władz w Damaszku, dla wypracowania porozumienia prowadzącego do trwałego przerwania walk w drodze procesu transformacji politycznej.

Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia społeczeństwu syryjskiemu.