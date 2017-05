Kolejny sukces w walce z dżihadystami

Syryjskie milicje SDF wspierane przez międzynarodową koalicję na czele z USA poinformowały w poniedziałek o wypchnięciu terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) ze starego miasta w At-Tabace . At-Tabaka leży strategicznie koło największej zapory wodnej w Syrii.

Zdjęcie Milicje syryjskie zajęły stare miasto w At-Tabaka (zdjęcie ilustracyjne) /AFP

Dżihadyści wycofali się do nadbrzeżnej dzielnicy.

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) to arabsko-kurdyjska koalicja kierowana przez Kurdów z milicji YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony). SDF dąży do odbicia z rąk dżihadystów miasta Ar-Rakka, położonego ok. 40 km na wschód od At-Tabaki. Ar-Rakka jest najważniejszym kontrolowanym przez dżihadystów ośrodkiem w Syrii, de facto stolicą samozwańczego kalifatu powołanego do życia przez IS.

Opanowanie At-Tabaki szło opornie od początku kwietnia, ale w czwartek wreszcie SDF zaczęła posuwać się naprzód i odbijać stare miasto.

W poniedziałek SDF podała w internetowym oświadczeniu, że zajęła ostatnie trzy rejony starego miasta i przyległą dzielnicę przemysłową.

Walki z IS trwają nadal w nowoczesnych dzielnicach nad zbiornikiem retencyjnym na Eufracie - poinformował rzecznik Talal Silo. Zaporę nadal kontroluje IS.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka SDF kontroluje obecnie 80 procent At-Tabaki.

W końcu marca wspierane przez USA Syryjskie Siły Demokratyczne wyparły dżihadystów z ważnego strategicznie lotniska wojskowego At-Tabaka, które było pod kontrolą dżihadystów od sierpnia 2014 roku.(