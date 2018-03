Napięcie Turcja-Francja ws. operacji przeciw IS

Francja nie planuje operacji militarnej w północnej Syrii poza udziałem w międzynarodowej koalicji walczącej z Państwem Islamskim (IS) - poinformowały źródła w Pałacu Elizejskim.

Zdjęcie Emmanuel Macron po przyjęciu delegacji SDF zapewnił ją "o poparciu Francji i społeczności międzynarodowej" /Jose Rodriguez Xinhua /East News

Dzień wcześniej zdominowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) poinformowały po spotkaniu ich przedstawicieli z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że miał on obiecać wysłanie wojsk francuskich do północnej Syrii w celu wsparcia walki z IS.



W piątek rano zareagowała na tę informację Ankara; wicepremier Turcji Bekir Bozdag powiedział, że oferta Francji dotycząca pomocy dla kurdyjskiej milicji YPG jest równoznaczna z jawnym wspieraniem terrorystów. Służby prasowe tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana podały, że Ankara "odrzuca wszelkie francuskie mediacje".

Wkrótce potem sam Erdogan oznajmił, że czuje się "dotknięty błędnym stanowiskiem" Francji.

Źródła w Pałacu Elizejskim poinformowały, że Francja obawia się, że na północy Syrii odrodzi się IS.

W skład delegacji wchodzili przedstawiciele kurdyjskiej milicji YPG, którą zwalcza Turcja uważając ją za przedłużenie Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). PKK działa również na terenie Turcji i uważana jest przez Ankarę za organizację terrorystyczną.

Wojska tureckie prowadzą przeciw kurdyjskim bojownikom ofensywę na terytorium Syrii.