Obserwatorium: Dżihadyści odcięli jedyną drogę zaopatrzeniową do Aleppo

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało w czwartek, że oddziały Państwa Islamskiego (IS) odcięły drogę, którą docierało zaopatrzenie z terytoriów kontrolowanych przez rząd w Damaszku do Aleppo. Syryjskie wojsko dementuje te doniesienia.

Mające siedzibę w Wielkiej Brytanii Obserwatorium podało, że do walk wojsk syryjskich z dżihadystami doszło na południowy wschód do Aleppo. W ich wyniku islamistom udało się zablokować drogę Chanasir-Asrijja, która stanowi jedyny szlak zaopatrzeniowy rządu do Aleppo.

Źródło w syryjskiej armii w rozmowie z agencją Reutera zaprzeczyło tym informacjom.

"Jest zupełnie inaczej, armia rozszerza kontrolę wokół Chanasir i kontynuuje tam z powodzeniem działania zbrojne" - powiedział rozmówca Reutersa.

Chodzi o drogę, która prowadzi z Aleppo na północy kraju na południe przez miasta: Chanasir, Asrijja, Hama i Hims.

Po ewakuacji ostatniej grupy rebeliantów z Aleppo syryjski reżim informował, że przejął w grudniu całkowitą kontrolę nad tym miastem. Były bastion rebeliantów w tym mieście, dawnej stolicy gospodarczej Syrii, upadł po miesiącu zaciętej ofensywy prowadzonej przez siły syryjskie wspierane przez irańskie bojówki i Rosję.

Wschodnie dzielnice Aleppo były kontrolowane przez rebeliantów od lipca 2012 roku; miasto było od tego czasu podzielone na części rządową i kontrolowaną przez rebeliantów, którzy chcieli obalić prezydenta Baszara el-Asada.