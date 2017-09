Obserwatorium: IS wyparte z 90 proc. terytorium miasta Ar-Rakka

Wspierane przez USA Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) kontrolują już 90 proc. terytorium miasta Ar-Rakka na północy Syrii - poinformowało w środę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Załamała się obrona dżihadystów w byłej stolicy samozwańczego kalifatu.

Zdjęcie Ar-Rakka została zdobyta przez dżihadystów w 2014 roku /STR / Raqa Media Center / AFP /AFP

"Dzięki intensywnym nalotom koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone, Państwo Islamskie (IS) wycofało się z co najmniej pięciu dzielnic Ar-Rakki, co znaczy, że SDF kontrolują 90 proc. terytorium miasta" - powiedział AFP dyrektor Obserwatorium Rami Abdel Rahman. Według Rahmana dżihadyści zajmują w tej chwili jedynie centrum miasta.



"To ostatni etap operacji SDF o kryptonimie "Gniew Eufratu" przeciwko siłom IS w Ar-Rakkce" - zaznaczył Rahman. Jego zdaniem w ciągu ostatnich tygodni setki dżihadystów zostało zabitych, a ich zapasy żywności, sprzętu wojskowego i broni wyczerpują się. Rahman zaznaczył, że bojownicy IS nie są już w stanie odpierać ataków SDF ani ratować rannych; wycofali się do centrum, gdzie czują się bezpiecznie.



Jak podało Obserwatorium, przez ostatnie pięć dni siły SDF zwalczały bojowników IS, prowadząc "ataki z zaskoczenia" na północy miasta. "Zdobycie pozostałych 10 proc. Ar-Rakki może być jednak trudne z uwagi na wiele min podłożonych przez dżihadystów" - powiedział Rahman.



Rzecznik operacji "Gniew Eufratu" Dżihan Cheich Ahmad nie potwierdził doniesień Obserwatorium. Zaznaczył jednak, że SDF będzie prowadzić operację "aż do osiągnięcia celu".



Skupiająca milicje kurdyjskie i arabskie koalicja SDF walczy na terenie Ar-Rakki od czerwca, korzystając ze wsparcia lotnictwa i sił specjalnych kierowanej przez USA antydżihadystycznej koalicji. Ar-Rakka została zdobyta przez dżihadystów w 2014 roku.



Siły arabsko-kurdyjskiego sojuszu prowadzą też inną operację przeciwko dżihadystom w sąsiedniej prowincji Dajr az-Zaur na wschodzie kraju, rywalizując z armią rządowa o dostęp do południowej części syryjskiej doliny Eufratu, którą kontrolują w większości dżihadyści. Bojownicy IS w ostatnich miesiącach stracili znaczne terytoria w środkowej i wschodniej Syrii na rzecz wojsk prezydenta Syrii Baszara el-Asada oraz sił SDF.



Wojna w Syrii, która w ciągu sześciu lat pochłonęła ok. 320 tys. ofiar śmiertelnych, przekształciła się w bardzo złożony konflikt, w którym intensywnie uczestniczą dżihadyści i w który zaangażowane są regionalne oraz światowe potęgi. Konflikt zaczął się w marcu 2011 roku od krwawego stłumienia przez reżim Asada prodemokratycznych manifestacji.