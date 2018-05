Obserwatorium: Ponad 20 cywilów zginęło w nalotach w Syrii

Co najmniej 23 cywilów, w tym dziesięcioro dzieci, zginęło we wtorek w atakach powietrznych na północnym wschodzie Syrii kontrolowanym w znacznej mierze przez Państwo Islamskie (IS) - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Naloty przeprowadzono na miejscowość Al-Kasr w muhafazie Al-Hasaka, najbardziej na północny wschód wysuniętej syryjskiej prowincji graniczącej od wschodu z Irakiem, a od północy z Turcją.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że we wtorek rano samoloty - nie wiadomo, czy irackie, czy też międzynarodowej koalicji dowodzonej przez USA - przypuściły ataki na Al-Kasr na południu Hasaki. Większość ofiar śmiertelnych to ludzie starsi należący do dwóch rodzin.

Bilans ofiar może według Obserwatorium jeszcze wzrosnąć, ponieważ są ciężko ranni; ich liczby nie podano.

Południe Hasaki i północny wschód prowincji Dajr az-Zaur, jak i tereny wzdłuż granicy z Irakiem znajdują się nadal pod kontrolą IS.