Trwa ewakuacja ludzi ze wschodniej Guty. W prowincji Idlib oraz Hama, do których docierają, Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania humanitarne. Dzięki środkom uzbieranym przez darczyńców indywidualnych, uciekinierzy z Guty otrzymują podstawową pomoc: PAH zapewnia wodę, żywność i podstawowe produkty.

Zdjęcie PAH pomaga uciekinierom ze wschodniej Guty /PAH /

Od ponad miesiąca oczy wszystkich skierowane są na dramatyczny los mieszkańców oblężonej Guty. W sobotę, 24 marca, rozpoczęła się długo wyczekiwana ewakuacja pierwszych grup ludności do prowincji Idlib, Hama oraz Aleppo. Według najnowszych szacunków do północno-zachodniej Syrii ewakuowanych zostało już ponad 37 tysięcy osób. Obozy w prowincjach są już przepełnione, dlatego dużym wyzwaniem jest zapewnienie im bezpiecznego schronienia. Przesiedlone rodziny nie mają też podstawowych środków do życia.



Zdjęcie PAH pomaga uciekinierom ze wschodniej Guty / PAH /

Polska Akcja Humanitarna zapewnia pomoc na miejscu. Pierwszy działania skierowane bezpośrednio do uciekinierów z Guty już się rozpoczęły: pomoc obejmuje 300 rodzin (około 1500 osób), które dotarły do obozu w pobliżu wioski Beyta w prowincji Idlib. PAH dostarcza wodę, paczki higieniczne, zestawy do przygotowywania posiłków. Dodatkowo, każda rodzina otrzymuje materace, koce oraz środki na zakup wyżywienia. Zwiększenie pomocy w związku z sytuacją mieszkańców Guty było możliwe dzięki solidarnej reakcji darczyńców indywidualnych, którzy w ostatnich tygodniach wsparli PAH bezpośrednio na ten cel.

- Jest to pomoc natychmiastowa, oparta na ocenie sytuacji humanitarnej przeprowadzanej przez lokalnych pracowników PAH. Jesteśmy w stałym kontakcie z agencjami ONZ i innymi organizacjami humanitarnymi na miejscu: na bieżąco reagujemy na potrzeby kolejnych uciekinierów docierających z Guty - mówi Karol Skałowski, kierownik Zespołu Pomocy Natychmiastowej PAH.

Zdjęcie PAH pomaga uciekinierom ze wschodniej Guty / PAH /

Drugi projekt PAH realizowany skierowany do uciekinierów z Guty skupia się na osobach, które dotarły do północnej części prowincji Hama oraz południowej części prowincji Idlib. Rodziny otrzymują paczki żywnościowe, w których znajduje się m.in. bób, ciecierzyca, warzywa, mięso oraz oliwa. Głowy rodzin zostaną objęte również szkoleniem z zakresu przedsiębiorczości i rolnictwa, po którym będą mogli otrzymać dofinansowanie na otworzenie własnego biznesu. Działania te docierają do 500 rodzin (ok. 2500 osób) przemieszczonych ze Wschodniej Guty, są realizowane we współpracy z World Food Programme.

Zdjęcie PAH pomaga uciekinierom ze wschodniej Guty / PAH /

Polska Akcja Humanitarna prowadzi w Syrii stałą misję nieprzerwanie od 2013 roku: od tego czasu dotarła z pomocą do około 1,8 mln osób w prowincjach Idlib, Hama i Aleppo. Potrzeby są ogromne: sytuacja mieszkańców dramatycznie się pogarsza, 69% ludności żyje w skrajnej biedzie, a średnie ceny żywności są już 8-krotnie wyższe w porównaniu z czasami przed kryzysem. Według danych ONZ, pomocy humanitarnej potrzebuje 13,1 mln Syryjczyków: to jeden z trzech największych kryzysów humanitarnych na świecie.



Możesz wesprzeć działania PAH w Syrii wpłacając pieniądze

przelewem: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772



poprzez stronę internetową



dołączając do klubu PAH SOS i wspierając PAH comiesięczną darowizną



organizując zbiórkę pieniędzy

przekazując PAH 1% podatku , KRS 0000136833