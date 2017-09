Przejęto kontrolę nad ważnymi polami naftowymi w Syrii

Wspierane przez USA Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) przejęły w sobotę kontrolę nad dwoma rafineriami, a także dwoma dużymi polami naftowymi i gazowymi w prowincji Dajr az-Zaur we wschodniej Syrii.

Zdjęcie Żołnierze syryjskiej armii pod Dajr az-Zaur /STRINGER /AFP

Dowództwo SDF poinformowało o przejęciu z rąk tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) kontroli nad rafineriami i złożami gazu ziemnego i ropy naftowej Koniko i al-Izba, które znajdują się na południowy wschód od miasta Dajr az-Zaur, na lewym brzegu Eufratu. Należą one do największych w Syrii. Syryjskie Siły Demokratyczne znajdują się też w pobliżu kolejnego ważnego pola naftowego, al-Dżafra.

Formacje SDF od 9 września prowadzą operację "Burza Dżaziry", której celem jest opanowanie części prowincji Dajr az-Zaur, znajdującej się na lewym, tj. wschodnim brzegu Eufratu. Rozpoczęcie tej ofensywy związane jest z rywalizacją między SDF a armią syryjską (SAA) o opanowanie bogatej w ropę i gaz doliny Eufratu. Strategiczne znaczenie tych terenów związane jest również z przebiegającym tędy szlakiem z Iranu do Morza Śródziemnego. SAA chce doprowadzić do otwarcia korytarza lądowego łączącego Syrię i Liban z Iranem, do czego nie chce z kolei dopuścić SDF.

16 września Rosja i SAA zbombardowały pozycje SDF w tym rejonie, próbując zatrzymać postępy tej formacji. 19 września armia syryjska przekroczyła natomiast Eufrat, na wysokości pól Koniko i al-Izba. Oddziały SAA napotkały jednak na opór IS w dwóch wioskach na lewym brzegu, co wstrzymało dalszy marsz SAA w kierunku pól Koniko i al-Izba.

Mimo postępów SAA w dolinie Eufratu, siły te nie przejęły wciąż pełnej kontroli nad całym miastem Dajr az-Zaur, mimo że ofensywa armii syryjskiej przerwała trzyletnie oblężenie kontrolowanej przez siły rządowe części tego miasta już 5 września. Tymczasem SDF bliski jest również zdobycia miasta as-Suwar w dolinie rzeki Chabur.

Z Irbilu Witold Repetowicz