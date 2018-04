Rosja przekaże reżimowi Asada systemy rakietowe

Rosja przekaże reżimowi Baszara al-Asada kompleksy rakietowe S-300. Według dziennika "Kommiersant", decyzje w tej sprawie zapadły na najwyższych szczeblach rosyjskich władz.

Zdjęcie Decyzja o dostawie broni rakietowej do Syrii zapadła po tym, jak zachodnia koalicja ostrzelała syryjskie ośrodki produkcji broni chemicznej; Zdj. ilustracyjne /AMER ALMOHIBANY /AFP

Stany Zjednoczone i inne kraje zrzeszone w Sojuszu Północnoatlantyckim, w tym Polska, od dawna wzywają Moskwę do zaprzestania udzielania pomocy wojskowej syryjskiemu dyktatorowi. Według zachodnich koalicjantów, Asad morduje własny naród, a wspierająca go Rosja ma na rękach krew cywilów.



Reklama

Syria i Rosja już w 2010 roku podpisały kontrakt na dostawy kompleksów obrony powietrznej S-300. Jednak na prośbę Izraela Moskwa zerwała umowę i zwróciła zaliczkę w wysokości 400 milionów dolarów. Według dziennika "Kommiersant", tym razem Rosja przekaże Syrii systemy rakietowe bezpłatnie, w ramach tak zwanej pomocy techniczno-wojskowej.



Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że decyzja o dostawie broni rakietowej do Syrii zapadła po tym, jak zachodnia koalicja ostrzelała syryjskie ośrodki produkcji broni chemicznej. Eksperci podkreślają, że S-300, które dotrą do Syrii, będą wykorzystywane do odparcia ewentualnych kolejnych ataków przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone i sojuszników.



Wojna w Syrii trwa od siedmiu lat. Międzynarodowe organizacje szacują, że zginęło w niej blisko 400 tysięcy osób, a 11 milionów uciekło z kraju szukając schronienia na całym świecie.