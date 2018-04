​Rosja zawetowała amerykańską rezolucję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Rosja zawetowała we wtorek amerykańską rezolucję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wszczęcia nowego dochodzenia, mającego ustalić odpowiedzialność za ataki chemiczne w Syrii.

Zdjęcie Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ /Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

12 członków RB ONZ poparło wniosek. Przeciwko wypowiedziała się Rosja i Boliwia. Chiny wstrzymały się od głosu.

Reklama

Przyjęcie rezolucji wymaga 9 głosów za oraz braku weta ze strony Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i USA.

"Ta rezolucja to absolutne minimum, jakie może zrobić RB, by odpowiedzieć na atak" - powiedziała amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley, odwołując się do domniemanego ataku chemicznego w syryjskiej Dumie.