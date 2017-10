Syria: Ar-Rakka wyzwolona z rąk dżihadystów

Położona na północy Syrii Ar-Rakka została całkowicie wyzwolona z rąk bojowników Państwa Islamskiego - poinformowało we wtorek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Nad całym miastem kontrolę sprawują Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF).

Agencja Reutera poinformowała wcześniej, że arabsko-kurdyjski sojusz SDF przejął we wtorek w byłej stolicy samozwańczego islamskiego kalifatu szpital, który służył jako kwatera główna dżihadystów oraz stadion miejski.



Jak podała agencja Reutera, nad stadionem w Ar-Rakce powiewa flaga SDF, a walki o obiekt sportowy zostały zakończone.



Stadion był jednym z ostatnich miejsc kontrolowanych przez IS w położonym nad Eufratem mieście. Stadion w Ar-Rakce służył jako magazyn broni oraz jedne z największych więzień w samozwańczym islamskim kalifacie.



Ofensywę przeciw IS w Ar-Rakce SDF rozpoczęły w listopadzie ub.r.; do samego miasta oddziałom udało się wejść 6 czerwca, a 4 lipca SDF weszły do starego miasta. Informowano wówczas, że broni się tam ok. 2,5 tys. dżihadystów.



IS zajęło Ar-Rakkę w 2014 roku. Właśnie tam dżihadyści dopuszczali się największych okrucieństw, m.in. publicznych egzekucji przez ścięcie. Miasto było samozwańczą stolicą Państwa Islamskiego w Syrii oraz centrum planowania operacji terrorystycznych za granicą.