Syria: Najmniej krwawy miesiąc od 2011 r.

Maj był najmniej krwawym miesiącem, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne wśród cywilów w Syrii od początku rewolty przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi w 2011 r. - poinformowało w piątek syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

Zdjęcie Zniszczenia po bombardowaniach w Syrii /LOUAI BESHARA /AFP

Ogółem w maju zginęło 244 cywilów, w tym 33 kobiety i 58 dzieci - podało Obserwatorium, korzystające z szerokiej sieci źródeł w całej Syrii, rozdartej przez wojnę od ponad siedmiu lat.

Obserwatorium przypomniało, że w kwietniu liczba ofiar cywilnych wyniosła 395.

Najwięcej ofiar w maju pociągnęły za sobą ostrzały przeprowadzane przez siły rządowe. W wyniku ich działań zginęło 77 osób cywilnych, 19 - to ofiary nalotów sojuszniczych sił rosyjskich.

39 cywilów zginęło w następstwie ataków antydżihadystycznej koalicji międzynarodowej kierowanej przez USA, dwie osoby zabiła organizacja Państwo Islamskie (IS). Pozostali zginęli z rąk różnych grup walczących w tym konflikcie, w którym uczestniczy wielu lokalnych i regionalnych aktorów - zaznacza Obserwatorium.

Dane opublikowano po przejęciu przez siły rządowe z rąk rebeliantów i dżihadystów wielu sektorów w regionie Damaszku, zwłaszcza w kwietniu regionu Guty Wschodniej - pisze agencja AFP.

Przypomina, że konflikt w Syrii sprowokowany przez represje wobec uczestników manifestacji antyreżimowych bardzo się skomplikował na przestrzeni lat na coraz bardziej rozbitym terytorium. Konflikt spowodował śmierć ok. 511 tys. ludzi. Ponad połowa populacji Syrii, liczącej według różnych źródeł od 18 do 22 mln ludzi, została zmuszona do opuszczenia swoich domów.