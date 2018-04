Syryjskie media państwowe: Inspektorzy OPCW weszli do Dumy

Media państwowe w Syrii podały we wtorek, że inspektorzy z Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) weszli do Dumy we Wschodniej Gucie koło Damaszku, gdzie mają zbadać, czy użyto tam broni chemicznej, o co oskarża się reżim prezydenta Baszara el-Asada.

W sobotę inspektorzy OPCW przybyli do Syrii, a od poniedziałku mieli pobierać w Dumie próbki, przesłuchiwać świadków i zbierać inne materiały dowodowe.



Reklama

Ambasador USA przy OPCW Kenneth Ward oświadczył w poniedziałek na zamkniętym posiedzeniu organizacji, że możliwe jest, iż Rosjanie byli na miejscu ataku w Dumie, i wyraził obawę, że mogli tam dokonać manipulacji, by uniemożliwić ekspertom OPCW skuteczne przeprowadzenie śledztwa.



Połączone wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej w Dumie; zginęło wówczas ponad 60 osób. Siły zbrojne USA podały, że celem bombardowań był wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej oraz składy znajdujące się na zachód od miasta Hims.