Syryjskie siły zdobywają Wschodnią Gutę

Syryjska armia wspierana przez siły sojuszników przejęła kontrolę nad ponad jedną trzecią rebelianckiej enklawy we Wschodniej Gucie w Syrii - powiadomiło w poniedziałek niezależne Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Zdjęcie Syryjskie dzieci ranne w wyniku ostrzału Wschodniej Guty /HAMZA AL-AJWEH /AFP

Dzień wcześniej syryjskie wojska rządowe informowały o przejęciu kontroli nad jedną czwartą enklawy. Armia podkreśliła, że jej operacje prowadzone są z poszanowaniem codziennego zawieszenia broni, które narzuciła Rosja, a które obowiązuje w godz. 9-14.

Zdaniem Obserwatorium od rozpoczęcia ponad dwa tygodnie temu ofensywy we Wschodniej Gucie zginęło ponad 700 osób. Agencja AFP podaje, że w ostatnich, poniedziałkowych nalotach sił rządowych w enklawie zginęło co najmniej 14 cywilów.

W niedzielę ONZ poinformowała, że otrzymała zgodę na wysłanie do Wschodniej Guty konwoju pomocowego. Od rozpoczęcia ofensywy do regionu dotarł jedynie jeden konwój humanitarny.

Agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), informuje w poniedziałek, że syryjskie władze usunęły sprzęt ratunkowy i chirurgiczny z ciężarówek, stanowiących część konwoju zmierzającego do oblężonej enklawy. "Cały sprzęt ratunkowy, chirurgiczny, sprzęt do dializy i insulina zostały usunięte przez kontrolę bezpieczeństwa" - poinformował drogą mailową przedstawiciel organizacji, podkreślając, że podczas kontroli cofnięto ok. 70 proc. zaopatrzenia załadowanego na ciężarówki.

Rosyjskie wojsko poinformowało w poniedziałek, że syryjscy rebelianci obiecali, że pozwolą opuścić cywilom enklawę we Wschodniej Gucie w zamian za pomoc humanitarną.

W niedzielę prezydent Syrii Baszar el-Asad oskarżył o szerzenie "niepoważnego kłamstwa" w sprawie kryzysu humanitarnego we Wschodniej Gucie.

Wschodnia Guta to zamieszkana przez 400 tys. osób i kontrolowana przez rebeliantów enklawa, która od 2013 roku jest oblegana przez syryjskie siły rządowe. W 2017 roku została włączona do wyznaczonych przez Rosję, Turcję i Iran stref deeskalacji, jednak nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła 24 lutego rezolucję, w której zażądała ustanowienia "bez zwłoki" 30-dniowego rozejmu w Syrii.