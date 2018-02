We Wschodniej Ghucie wciąż trwają ostre walki

We Wschodniej Ghucie wokół stolicy Syrii trwają w niedzielę ostre walki - podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Kontrolowane przez rebeliantów przedmieścia atakują siły prezydenta Baszara el-Asada. Jego sojusznik, Iran, zapowiada dalszą ofensywę.

Zdjęcie Bombardowania we Wschodniej Ghucie /AFP PHOTO / Ammar SULEIMAN /East News

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w sobotę rezolucję w sprawie Syrii. Wprowadza ona 30-dniowe zawieszenie broni, które ma pozwolić dotrzeć do potrzebujących z pomocą humanitarną i ewakuować poszkodowanych.

Rezolucja została przyjęta jednogłośnie, z poparciem m.in. Rosji. Wzywa do natychmiastowego wprowadzenia zawieszenia broni.

"Zmasowany atak nie został przerwany"

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, od ubiegłego tygodnia w intensywnych nalotach na Wschodnią Ghutę życie straciło już ponad 500 osób, w tym 127 dzieci.

Syryjska armia rządowa, pomimo przyjętej przez RB ONZ rezolucji, rozpoczęła w niedzielę kolejną falę nalotów.

"Mimo przegłosowanej wczoraj rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowym zawieszeniu ognia na 30 dni, zmasowany atak na Wschodnią Ghutę nie został przerwany. W wyniku zintensyfikowanych nalotów i ostrzału artyleryjskiego prowadzonych przez syryjskie siły rządowe, wpierane przez siły rosyjskie, od tygodnia w Ghucie giną mieszkańcy i dzieci" - mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej (PMM).



Zdjęcie Syryjska dziewczynka ranna w wyniku nalotów na Wschodnią Ghutę / Qusay Noor / Anadolu Agency / East News

Brakuje jedzenia, wody, leków i krwi

Syryjski lekarz dr Mansour Alatrash przekazał w rozmowie z Polską Misją Medyczną, że we Wschodniej Ghucie brakuje środków ratujących życie, opatrunków i paliwa do generatorów. Szpitale nie działają, zniszczone są domy i drogi, a ciężko ranni nie mają dostępu do leków i krwi.

"Mając nadzieję na wejście w życie zawieszenia broni, Polska Misja Medyczna informuje, że jest gotowa do jak najszybszego przekazania środków ratujących życie i zdrowie za pośrednictwem lokalnych organizacji medycznych działających na terenach pod kontrolą opozycji, w tym Balsam Medical Organisation, jak również w porozumieniu z Departamentem ds. Pomocy Humanitarnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - informuje PMM.

Polską Misję Medyczną można wesprzeć kupując wybrany pakiet pomocowy na stronie PMM lub wpłacając pieniądze na konto syryjskie PMM: 08 1240 4650 1111 0010 4607 7315.



"Oczyszczanie terenu będzie trwać"

Iran potwierdził w niedzielę, w dzień po rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, że ofensywa przeciwko ugrupowaniom "terrorystycznym" będzie we Wschodniej Gucie kontynuowana.

"Jak wskazuje rezolucja, peryferyjnych stref Damaszku, będących w rękach ugrupowań terrorystycznych, rozejm nie dotyczy i ofensywa i oczyszczanie terenu będą trwały" - powiedział najwyższy dowódca armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generał Mohammed Bagheri, cytowany przez irańską agencje IRNA.