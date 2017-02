Wolna Armia Syryjska opanowuje bastion Państwa Islamskiego

Wspierane przez Turcję siły Wolnej Armii Syryjskiej (WAS) przejęły kontrolę nad centrum miasta Al-Bab, na północy Syrii, które do tej pory było w rękach dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS) - podała w czwartek turecka agencja prasowa Anatolia.

Zdjęcie Żołnierz Wolnej Armii Syryjskiej /Getty Images

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało z kolei, że rebelianci opanowali prawie połowę dzielnic, ale bojownicy IS nadal przebywają w mieście.

Al-Bab to ostatni bastion IS w położonej na północy Syrii prowincji Aleppo. Wspólna ofensywa tureckiego wojska i syryjskich rebeliantów mająca na celu odbicie tego miasta rozpoczęła się w grudniu 2016 roku.

Rzecznik WAS Osama Abu Zeid powiedział, że temu sojuszowi sił rebelianckich udało się "całkowicie wyzwolić miasto Al-Bab, przy wsparciu tureckiego wojska".

Szef jednej z grup rebelianckich, które brały udział w walkach o Al-Bab, Ahmad Otman poinformował, że trwa rozminowywanie dzielnic mieszkalnych. Inny bojownik powiedział, że rebelianci zabili dziesiątki dżihadystów i ewakuowali z Al-Bab ponad 50 rodzin.

Jednostki tureckie uczestniczą w ofensywie po stronie syryjskiej opozycji w ramach operacji "Tarcza Eufratu" prowadzonej przeciwko dżihadystom i oddziałom kurdyjskim w prowincji Aleppo. Operacja rozpoczęła się w sierpniu 2016 roku.

Al-Bab znajduje się około 40 km na południe od granicy tureckiej.