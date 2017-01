25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Relacja na żywo [cz.2]

To już piąty raz, kiedy Interia włącza się w pomaganie i gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zebrane podczas 25. finału pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. W ubiegłym roku w ramach akcji udało się zebrać ponad 72 miliony złotych.

Kwesty odbywają się w całej Polsce

Interia uruchomiła specjalną stronę www.pomagam.interia.pl, na której można wpłacać pieniądze na rzecz Orkiestry.

Oprócz zbiórki, w portalu możecie znaleźć nasze relacje z orkiestrowych sztabów, wielki licznik z zebraną kwotą i specjalny raport poświęcony w całości WOŚP. Jego częścią jest kalendarz koncertów i pozostałych wydarzeń oraz szereg materiałów dotyczących historii fundacji i jej obecnych działań.

Interii nie zabraknie również w finałowym "kosmicznym" miasteczku Orkiestry pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. - Na tym placu będzie karnawał brazylijski. Sztuką jest go zrobić teraz w zimie. Będą chodzić turyści i pytać: "O co biega?". Właśnie tu, w tym miejscu, będziemy robić rzeczy niezwykłe - zapowiada Jurek Owsiak.

- To kolejna letnia zadyma w środku zimy. Koncerty, licytacje, piękne kolorowe wydarzenia w wielu miejscach Polski i świata, 120 tys. wolontariuszy na ulicach, blisko 1700 sztabów. To wszystko dzięki nam, Polakom, i dzięki temu, że jednoczymy się już tyle lat - dodaje szef Fundacji WOŚP.



20:10

Jurek Owsiak apelował do Polaków o świadome przekazywanie pieniędzy. Wymienił także sprzęt medyczny oraz auta, jakie udało się kupić dzięki Wielkiej Orkiestrze.



20:00

W polskich miastach odbyło się wypuszczanie tradycyjnego światełka do nieba.



Zdjęcie Warszawa /INTERIA.PL

19:58

Już za chwilę tradycyjne światełko do nieba.



19:50

WOŚP gra również w Brukseli, gdzie mimo deszczu frekwencja w Brukseli dopisała. W niedzielne popołudnie, jeszcze przed rozpoczęciem występów głównych artystów, na imprezę przyszły tłumy. Wśród atrakcji były postacie z Gwiezdnych Wojen i dziecięce zespoły taneczne.



Orkiestrę wsparli politycy, sportowcy i artyści. Były premier, obecnie europoseł Jerzy Buzek przekazał na licytację stół do gry w piłkarzyki. Wygrać można było też lunch z nim lub europosłanką PO Danutą Jazłowiecką.

19:34



- Pomaganie jest oczywiste - mówił Interii Szymon Majewski, który z Orkiestrą związany jest już od 20 lat i wspominał najlepsze momenty.





19:25

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował w niedzielę, że wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - wrzucając datki do puszki i przekazując przedmioty na licytację. Przypomnijmy, że prezydent przekazał na aukcję spinki do koszuli, a jego małżonka Agata Kornhauser-Duda zdjęcie z obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Szczegóły tutaj

19:13

W studiu WOŚP pojawił się również prof. Andrzej Rzepliński.



Zdjęcie Prof. Andrzej Rzepliński dla Interii /Konrad Stopa /INTERIA.PL

19:07

Jak podaje portal "Nowej Trybuny Opolskiej", w jednej z parafii w Strzelcach Opolskich ksiądz w trakcie niedzielnej mszy poinformował wiernych, że WOŚP zbiera pieniądze na aborcję i eutanazję. "Na mszę nie przyszli, a doją ludzi na aborcję i na eutanazję" - powiedział. Po tych słowach część osób opuściła kościół - donoszą lokalne media.



Z kolei z Częstochowy docierają do nas takie obrazki:



Zdjęcie Częstochowa, III aleja NMP. 25. Finał WOŚP /Fot. Grzegorz Skowronek /

19:02

Na koncie WOŚP jest już ponad 20 mln zł.



18:52

W Sopocie ogromnym zainteresowaniem cieszyła się strefa militarna na sopockiej plaży. Można było się przejechać czołgiem, zobaczyć i dotknąć militarnego sprzętu. Za to wszystko trzeba było tylko wrzucać datki do puszek wolontariuszy WOŚP.

Zdjęcie Festyn militarny w ramach 25 . finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Fot. Jan Rusek /

18:45

Na aukcjach znaleźć można przedmioty ofiarowane przez polityków i osoby publiczne. Na zainteresowanych czekają m.in album "Wykwintne Desery Polskie" z autografem Anny Komorowskiej; lot samolotem nad Słupskiem, Ustką i Rowami z Robertem Biedroniem; kolacja z Januszem Palikotem; konstytucja od Radosława Sikorskiego i pióro Bogdana Borusewicza.

18:28



Trwają licytacje. Wśród przedmiotów do wylicytowania jest m.in. lampka pokoju od Caritas Polska; gitara z autografem Carlosa Santany i bilet dla dwóch osób na wszystkie koncerty 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2017.



Fanów sportu zainteresować może quad na którym Rafał Sonik debiutował w legendarnym Rajdzie Dakar; kolacja z Robertem Lewandowskim, Złoty Medal Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn z Turcji w 2009 oraz kombinezon narciarski Piotra Żyły z autografami m.in. Kamila Stocha i Macieja Kota.

Zdjęcie Aukcje WOŚP /Konrad Stopa /INTERIA.PL

18:16

Ok. 1 tys. wolontariuszy uczestniczy w 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolskiem, w jednym z centrów handlowych wspiera ich człekokształtny robot.

18:04

Na koncie WOŚP już ponad 15 ml złotych!



Zdjęcie WOŚP /

18:00

Ponad 60 jeźdźców i kilkanaście powozów oraz bryczek liczyła sobie Wielka Szarża, która w niedzielne popołudnie przeszła ul. Piotrkowską. To jedna z głównych atrakcji 25. Finału WOŚP w Łodzi, w którym uczestniczy ponad tysiąc wolontariuszy.

Wielka Szarża pod przewodnictwem Sekcji Konnej Straży Miejskiej to już łódzka tradycja. Na Piotrkowskiej zaprezentowały się stajnie i kluby jeździeckie, grupa rekonstrukcyjna ułanów im mjr. Hubala oraz jeźdźcy indywidualni.

Zdjęcie Grupa rekonstrukcyjna ułanów im mjr. Hubala w ramach WOŚP w Łodzi /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

Zdjęcie Na Piotrkowskiej w Łodzi w ramach WOŚP zaprezentowały się stajnie i kluby jeździeckie /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

17:48



W Warszawie w ramach WOŚP po raz 11. odbył się bieg "Policz się z cukrzycą", w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Przez tę akcję organizatorzy chcą namówić producentów żywności, aby umieszczali na opakowaniach swoich produktów informacje o wymiennikach węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych.

Zdjęcie Kilka tysięcy osób wzięło udział w biegu "Policz się z cukrzycą" w ramach 25. Finału WOŚP w Warszawie /Radek Pietruszka /PAP

17:35

Również Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii włączyli się w niedzielę w zbiórkę pieniędzy w ramach 25. finału WOŚP. Lokalne sztaby powstały w kilkunastu miastach, w tym m.in. w Londynie, Leeds, Edynburgu, Nottingham, Hull i Bristolu. W tym roku na ulice brytyjskiej stolicy wyszło ponad 250 wolontariuszy, z czego co dziesiąty nie jest Polakiem.

17:25

W studio WOŚP cały czas pracuje nasza ekipa, a oto jej część - oczywiście, w towarzystwie gwiazd, które ochoczo wspierają Orkiestrę.



Zdjęcie Interia gra z WOŚP /INTERIA.PL

17:15

Pokaz walk średniowiecznych rycerzy, zwiedzanie statku szkoleniowego, nauka pierwszej pomocy oraz koncerty - to niektóre z atrakcji 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Pomorzu Zachodnim.

17:06

Tymczasem w Poznaniu:

Zdjęcie Rzeźba przedstawiająca Starego Marycha oklejona serduszkami WOŚP w Poznaniu, podczas 25. Finału WOŚP /Jakub Kaczmarczyk /PAP

16:59

- Jest bardzo spokojnie - powiedział Jurek Owsiak, dziękując funkcjonariuszom policji i strażakom, którzy dbają o bezpieczeństwo m.in. wolontariuszy na ulicach polskich miast. Zaznaczył, że do Fundacji nie dotarły dziś żadne niepokojące sygnały; nie doszło do żadnych incydentów podczas zbiórki do puszek.

- Dbajcie o wolontariuszy, bo oni dadzą wszystkie swoje siły, bo odnieść pełne skarbonki do swoich sztabów - zaapelował z kolei rzecznik WOŚP, Krzysztof Dobiec.

16:57

- Wielu z Was pisze, że przeznacza na rzecz WOŚP styczniowe 500 Plus - powiedział Krzysztof Dobies, rzecznik WOŚP. - Dostajemy setki wiadomości, smsów, maili - zaznaczył.

16:55

Zaapelował również do Polaków, by decydowali się na zostawanie dawcami narządów. - Będziemy kierować do Polaków apel o to, by byli hojni, ofiarowując po śmierci swoje narządy - zapowiedziano podczas konferencji prasowej. Temat transplantologii podejmie dziś jeszcze studio medyczne WOŚP.

16:53



Jerzy Owsiak odniósł się również do krytyki i ataków pod adresem WOŚP. - To jest wstyd mówić w takich słowach o Fundacji WOŚP, w jakich mówią niektórzy hejterzy. To jest wstyd, a pamiętajcie, że karma wraca - powiedział.

16:52

- Możecie nas nie lubić, ale przyznajcie, że kupujemy dużo sprzętu medycznego i to jest niebywały sukces - przekonywał na konferencji prasowej Jurek Owsiak.

- Bądźcie razem z nami i grajcie! Daliśmy Wam rozliczenie poprzedniego, 24. Finału. Były tam ponad 72 mln złotych. 4 proc. to koszty, które wydajemy w związku z organizacją - zaznaczył.



- WOŚP to 365 dni pracy, a dzisiaj jest fiesta. Dzisiaj nie jesteśmy pracy, dzisiaj jesteśmy tutaj! Dzisiaj jest dzień zabawy! - podkreślił.

16:49

- Tradycyjnie 8 marca rozliczymy 25. Finał WOŚP - zapowiedział Jurek Owsiak. - Cieszymy się, że wszystkie profesjonalne media nas pokazują - podkreślił.



Zdjęcie Druga konferencja prasowa podczas 25. finału WOŚP /Darek Jaroń /INTERIA.PL

16:48

- Po kilku godzinach Fundacja nie tylko gra fantastycznie w Polsce, ale i na całym świecie - rozpoczął drugą konferencję Jurek Owsiak. - Tu Irlandia, tu Ghana, tu Nowa Zelandia, Australia - wylicza.

- Dzisiaj żyjemy w bardzo szczęśliwym kraju - zaznaczył. Na koncie WOŚP jest już ponad 13,6 mln zł.



Zdjęcie Już ponad 13 mln zł /

16:46

16:34

Magdalena Różdżka również kwestuje na rzecz WOŚP i zaprasza na kolację, na której pojawią się aktorzy filmu "Po prostu przyjaźń".



