Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

105 570 801,49 złotych zebrała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - poinformował Jurek Owsiak.

Ostateczny wynik 25. Finału WOŚP, który odbył się 15 stycznia, ogłoszono podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Kochamy was bardzo, dziękujemy. Na tym właśnie polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że dzieją się rzeczy niezwykłe. Ta kwota jest nieprawdopodobnie kosmiczna. Do samego końca nie mogliśmy uwierzyć, że przekroczyliśmy granicę 100 milionów złotych - powiedział szef WOŚP Jerzy Owsiak.

- Polacy i ludzie ze świata po raz kolejny udowodnili, że w styczniowy, zimowy dzień potrafimy być razem, robiąc tak wiele dobrego na rzecz innych, a przy tym doskonale się bawić i pokazać światu, że my, Polacy, potrafimy robić rzeczy niezwykłe, bez focha, ponad podziałami. Dzięki zebranym pieniądzom Fundacja WOŚP po raz kolejny wyposaży szpitale w najnowocześniejszy sprzęt o kosmicznej technologii, wspierając tym samym dzieci i seniorów. Ponad 105 milionów złotych, na zdrowie - cieszył się szef WOŚP.



Zanim ogłosił zebraną w tym roku sumę, Owsiak przypominał wszystkie Finały akcji i dziękował wolontariuszom oraz darczyńcom.

- 25 lat grania Orkiestry to historia nie tylko Fundacji, ale także milionów Polaków - tych którzy wspierają te akcje jak i samych beneficjentów, począwszy od dzieci poprzez seniorów, a skończywszy na personelu medycznym, który może wykonywać swoją pracę na najnowocześniejszym sprzęcie. Kiedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy zbiórkę, nikt nie przypuszczał, że zorganizujemy kolejny Finał i każdy następny. Okazało się jednak, że Polacy chcą pomagać, że potrafią się jednoczyć i działać w ramach wspólnego dobra. Sukces Orkiestry, to sukces każdego, kto w jakikolwiek sposób zaangażował się w Finał. To nie tylko każda wrzucona kwota, to przecież sponsoring, bartery, dary, praca wolontariuszy i całej ekipy pracującej w Fundacji. A kwota zebrana podczas 25. Finału WOŚP to kolejna szansa dla nowoczesności w polskiej medycynie, a to przekłada się na ratowania życia i zdrowia polskich dzieci i seniorów - w godnych warunkach i na najlepszym sprzęcie - mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Pediatria już po raz kolejny była tematem Finału. Do tej pory na rzecz pediatrii ogólnej grano w czasie 11, 12, 24 a także 25. Finału.

- 24. Finał i zakupy pediatryczne w ramach zbiórki pokazały, że nie uda nam się zrealizować wszystkich potrzeb szpitali, które zgłosiły się do Fundacji z prośbą o pomoc, stąd zdecydowaliśmy jako Zarząd, że 25. Finał po raz kolejny będzie poświęcony m.in. pediatrii. Oprócz sprzętów, które dokupimy w ramach wsparcia sprzętowego dla najmniejszych pacjentów, Orkiestra zamierza dodatkowo wyposażyć szpitale w holtery EKG, które trafią do placówek, gdzie zatrudniony jest specjalista kardiologii dziecięcej, bądź lekarz pediatra, posiadający certyfikat uprawniający do wykonywania i opisu badania EKG metodą Holtera - mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP.

- Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zapomina również o seniorach. To właśnie dzięki zakupom w ramach ostatnich 4 Finałów stan polskiej geriatrii znacznie się poprawił, jednak wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia, a Orkiestra pomaga ten stan poprawiać - mówi Lilia Dziwisz, jeden z ekspertów Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Przez cały okres działalności Orkiestry, Fundacja kupiła sprzęt za ponad 720 mln zł, wspierając nie tylko oddziały dziecięce, ale także tak bardzo zaniedbaną geriatrię. W tym roku udało się zebrać ponad 105 mln zł. Akcję - poprzez stronę pomagam.interia.pl - wspierał portal Interia.

