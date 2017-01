Jurek Owsiak: WOŚP to duma made in Poland

- W niczym się nie cofniemy, wszystko chcemy robić razem. Mówimy tylko jedno: "Grasz z nami, to graj, ale jak nie grasz, to nie przeszkadzaj. Zajmij się czymś innym" - mówi w rozmowie z dziennikarzem Interii Jurek Owsiak.

- Telewizja robiła przez 24 lata rzecz, która była bezprecedensowa na świecie. Spece, których zapraszamy co roku, mówią: "Jakie to wszystko u was jest nieprawdopodobne" - przyznaje Jurek Owsiak w rozmowie z dziennikarzem Interii Dariuszem Jaroniem.



- W niczym się nie cofniemy, wszystko chcemy robić razem. Mówimy tylko jedno: "Grasz z nami, to graj, ale jak nie grasz, to nie przeszkadzaj. Zajmij się czymś innym" - mówi Owsiak.



Jak podkreśla, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to "duma made in Poland".



- Polacy gubią autorytety, gubią symbole - przyznaje Jurek Owsiak. Jak jednak dodaje, kiedy znów będzie finał WOŚP, znów wszyscy będą razem.

