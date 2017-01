Owsiak do TVP: Szkoda, że tego nie pokazywaliście

- Bardzo dużo się działo, szkoda, że tego nie pokazywaliście, mówię do TVP Info - zwrócił się, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, do publicznej telewizji Jerzy Owsiak.

- Mówię to do Was jako płatnik abonamentu za telewizję. Jestem zażenowany, że Telewizja Polska zrezygnowała z pokazywania tego wydarzenia. Bo to jest wydarzenie obywatelskie - stwierdził Owsiak.



- Trudno powiedzieć, że tylko jedna opcja ma oglądać telewizje, jak tak chcecie stracicie - dodał.

Przypomnijmy, że już wczoraj podczas ostatniej konferencji prasowej Jurek Owsiak zwrócił uwagę na brak relacjonowania 25. finału WOŚP w telewizji publicznej. W wieczornym wydaniu "Wiadomości" na ten temat pojawiła się jedynie krótka informacja na zakończenie wydania.

"To nie jest po prostu piknik. Biorą w tym udział miliony Polaków, a dziesiątki tysięcy ludzi przygotowywało się do tego. Panie Jacku Kurski, to nie jest pana prywatna telewizja, nie pokazał pan dzisiaj tego, czym żyła cała Polska, szkoda" - skierował słowa do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego.

"Jako organizacja pozarządowa chcemy ulżyć państwu, bez względu na to, kto państwem rządzi. To niezwykle ważne, niezwykle istotne" - podkreślił Owsiak.

