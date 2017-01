WOŚP 2017. Podsumowanie przygotowań

W najbliższą niedzielę 15 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 25. We wtorek w samo południe Jerzy Owsiak, lider WOŚP, podsumuje przygotowania do jubileuszowej zbiórki. Zachęcamy do obejrzenia transmisji z konferencji.

Wideo youtube