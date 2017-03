"Nie damy sobie odebrać nawet grosza"

Dzisiejszy dzień wraca taką wiarą w nas wszystkich, że zrobili to Polacy, że zrobiliśmy to ponad podziałami, że ta suma zebrana w przeliczeniu 25 mln dolarów jest po prostu niewiarygodna - mówił Jurek Owsiak, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, komentując rekordową sumę zebraną przez WOŚP.



- Dzisiaj mówimy jeszcze więcej: Hej Polacy, będziemy o wasze zdrowie bardzo dbali. Nie damy sobie odebrać nawet złotówki, nawet jednego grosza z tego budżetu przeznaczonego na zdrowie - powiedział. - I zróbmy to jak najbardziej pokojowo, rozmawiając. Ja istotnie tę gorącą herbatę cały czas mam w pogotowiu, żeby wypić z panem ministrem [zdrowia Konstantym Radziwiłłem - red.] - dodał.



Podczas tegorocznego 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 15 stycznia, zebrano ponad 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 groszy. Ostateczny wynik zbiórki ogłoszono we wtorek podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.



Źródło: TVN24/x-news