Węgierskie Biuro Wyborcze: Koalicja rządząca zdobiła 134 mandaty

Liczba mandatów zdobytych przez rządzącą koalicję konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) wzrosła do 134 po doliczeniu części głosów oddanych listownie – podało w poniedziałek Narodowe Biuro Wyborcze (NVI).

Po przeliczeniu 98,96 proc. głosów również o 1 spadła liczba mandatów zajmującej drugie miejsce nacjonalistycznej partii Jobbik, która według skorygowanych danych będzie miała 25 posłów.



Narodowe Biuro Wyborcze jeszcze w niedzielę rozpoczęło podliczanie głosów oddanych listownie. Do południa w poniedziałek podliczono ich prawie 97 tys., z czego prawie 92 tys. zostało oddane na koalicje Fidesz-KDNP.



Wyniki pozostałych partii nie zmieniły się.



Na ostateczne wyniki trzeba poczekać do podliczenia wszystkich głosów oddanych listownie i w przedstawicielstwach dyplomatycznych. NVI liczy, że uda się to do soboty.



Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska