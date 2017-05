Antyterrorystyczna akcja przed wyborami we Francji

Pięć osób w wieku od 18 do 24 lat zatrzymano w różnych miejscach podczas antyterrorystycznych operacji we Francji przeprowadzonych na pięć dni przed drugą turą prezydenckich wyborów - poinformowała we wtorek paryska prokuratura.

Zdjęcie Zatrzymano pięć osób podczas operacji antyterrorystycznych (zdjęcie ilustracyjne) /FRANCK FIFE /AFP

Do zatrzymań doszło w pobliżu Rouen w Normandii, w Villeneuve d'Ascq koło Lille na północy kraju i w mieście Roanne, ok. 90 km od Lyonu.

Skonfiskowano dwa pistolety i dwa karabiny maszynowe. Broń ta była prawnie własnością krewnego jednego z podejrzanych. Właściciel broni również trafił do aresztu - podały źródła zbliżone do dochodzenia.

Nie wiadomo, czy aresztowania mają jakikolwiek związek z wyborami prezydenckimi. W niedzielę, w drugiej turze zmierzą się centrysta Emmanuel Macron i przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen.

Dwa tygodnie temu w ataku, do którego przyznało się tak zwane Państwo Islamskie (IS) w Paryżu zginął funkcjonariusz policji.

We Francji panuje stan wyjątkowy wprowadzony po krwawych zamachach z 13 listopada 2015 roku w Paryżu. W zamachach przeprowadzonych przez IS we Francji od 2015 roku zginęło łącznie prawie 240 ludzi.