Druga tura wyborów prezydenckich we Francji [relacja na żywo]

Marine Le Pen czy Emmanuel Macron? Francuzi zdecydują dziś, kto na kolejne pięć lat zasiądzie w Pałacu Elizejskim. O godz. 8 w całej Francji metropolitarnej rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 19, a w kilku największych miastach o 20. Wtedy poznamy pierwsze, wstępne wyniki głosowania. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Wcześniej, w piątek wieczorem sztab Macrona ogłosił, że padł ofiarą "zmasowanego i skoordynowanego ataku" niezidentyfikowanych hakerów, na skutek którego do sieci przeniknęło ok. 9 gigabajtów dokumentów i danych, w tym finansowych. Anonimowy użytkownik kryjący się pod nickiem EMLEAKS udostępnił je na jednej ze stron wymiany plików, mieszając - jak twierdzą francuskie władze - materiały oryginalne z falsyfikatami.



W sobotę sztab ruchu En Marche!, na którego czele stoi Macron, poinformował, że w piątek w nocy jego lokal w Lyonie, we wschodniej Francji, został zaatakowany przez skrajnie prawicowych ekstremistów, którzy wrzucili do środka bomby dymne.



Wybory prezydenckie we Francji odbywają się w warunkach stanu wyjątkowego wprowadzonego po krwawych zamachach w Paryżu z listopada 2015 roku, w których zginęło około 140 osób. Nad bezpieczeństwem Francuzów podczas drugiej tury wyborów prezydenckich czuwa ponad 50 tys. policjantów, żandarmów i żołnierzy. W samym Paryżu jest około 12 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. 896 paryskich lokali wyborczych pilnują miejscy i prywatni agenci ochrony.



Łącznie uprawnionych do głosowania jest 47 mln francuskich wyborców.



Pierwszym francuskim terytorium zamorskim, gdzie głosowano już w sobotę, była wspólnota Saint-Pierre-et-Miquelon na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży kanadyjskiej Nowej Funlandii. W sobotę głosowali też wyborcy w Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej i na francuskich wyspach na Karaibach. Głosują także Francuzi przebywający w obu Amerykach.



Mieszkańcy wysp St Pierre i Miquelon położonych u wybrzeży Kanady tłumnie poszli do urn, mimo śniegu i zimna. W Montrealu kolejka do lokalu wyborczego przekraczała trzy kilometry. Ludzie stali po trzy godziny w ulewnym deszczu.



Zdaniem wielu komentatorów w czasie drugiej tury kluczowa może okazać się frekwencja. Im mniej osób pójdzie do urn, tym większe szanse na dobry wynik ma Marine Le Pen.



Od lat problem mniejszego udziału w wyborach obserwowany jest na paryskich przedmieściach. Teraz, nawet, gdy w drugiej turze jest kandydatka skrajnej prawicy, część osób nie zamierza pójść do urn. Głosowanie na Marine Le Pen dla wielu osób nie wchodzi w grę, ale Macron też się tu źle kojarzy - z liberalną polityką gospodarczą i niesławną reformą rynku pracy.



"Dziś, około godziny 20, dowiemy się nie tylko, kto zastąpi Francois Hollande’a w Pałacu Elizejskim, ale przede wszystkim, co Francuzi sądzą o Francji i jakiej chcą przyszłości dla swojego kraju" - pisze nasz korespondent w Paryżu Michał Michalak.



Między czym a czym wybierają dziś Francuzi? Czytaj materiał Michała Michalaka



Ostatnie sondaże dawały Macronowi około 20-procentową przewagę nad Le Pen.



Przypomnijmy, o fotel prezydenta Francji ubiegają centrysta Emmanuel Macron i kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 23 marca, Macron zdobył 24,01 proc. głosów, a Le Pen otrzymała 21,30 proc.



O godz. 8 w całej Francji otwarte zostały lokale wyborcze. Miejsca, gdzie można oddać głos będą otwarte do godz. 19, a w kilku największych miastach kraju do godz. 20. Wtedy zakończy się cisza wyborcza i poznamy pierwsze, wstępne i szacunkowe wyniki wyborów.



