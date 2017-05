Druga tura wyborów prezydenckich we Francji [relacja na żywo, cz. II]

Marine Le Pen czy Emmanuel Macron? Francuzi zdecydują dziś, kto na kolejne pięć lat zasiądzie w Pałacu Elizejskim. O godz. 12 frekwencja wyniosła 28,23 procent, a o godz. 17 - 65,3. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 19, a w kilku największych miastach o 20. Belgijskie radio RTBF tuż po godz. 16 podało nieoficjalne wyniki głosowania - wyraźnie prowadzi Macron. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie O fotel prezydencki ubiegają się Emmanuel Macron i Marine Le Pen /AFP

To druga część naszej relacji na żywo - pierwszą można zobaczyć TUTAJ .



19:20

Tylko w największych miastach głosowanie potrwa do godz. 20. Pozostałe lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 19.



19:10

Jak donosi nasz korespondent Michał Michalak, z dziedzińca Luwru wszystkich wyproszono. Teraz ludzie tłoczą się przy barierkach. Jest spory chaos, ale policjanci dowcipkują sobie z czekającymi.

18:52

Żona Emmanuela Macrona Brigitte Trogneux:



Zdjęcie żona Emmanuela Macrona Brigitte Trogneux / PAP/EPA

18:46

Politico: Nawet jeśli Macron utoruje sobie drogę do Pałacu Elizejskiego, jak się oczekuje, to i tak zbliża się kolejne polityczne starcie. Nie obejdzie się bez siniaków (więcej w Politico )



18:40

Nigel Farage dla Fox News: Marine Le Pen przygotuje sobie teraz grunt pod wygraną w 2022 roku.

Przypominamy w tym miejscu odcinek wideobloga naszego korespondenta Michała Michalaka o długofalowej grze Le Pen.



18:35

Francuscy wyborcy spragnieni "otwartości". Tę - jak zapewnia w rozmowie z Deutsche Welle Benjamin Bau - symbolizuje Macron.



18:30

Przypomnijmy: francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że do godziny 17 do urn udało się nieco ponad 65 proc. uprawnionych do głosowania.



18:26

Najwyższa frekwencja w Gers i w rejonie Pirenejów, najniższa - na Korsyce i w regionie paryskim, w którym mieszka wielu imigrantów i ich potomków.

18:16

Jak donosi z Paryża nasz korespondent Michał Michalak , Luwr wygląda jak oblężona twierdza. Większość bram jest pozamykana.

Zdjęcie Luwr oczywiście jak oblężona twierdza / Michał Michalak / INTERIA.PL

18:15

Emmanuel Macron z żoną zagłosowali 1 12 Emmanuel Macron i Brigitte Trogneux zagłosowali Autor zdjęcia: Źródło: AFP 12

18:13

Więcej na temat dochodzenia ws. hakerskich ataków TUTAJ .



18:05

Francuski wymiar sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie ataku hakerów na sztab Emmanuela Macrona. Przypomnijmy: sztab ogłosił w piątek wieczorem, że padł ofiarą "zmasowanego i skoordynowanego ataku" niezidentyfikowanych hakerów na skutek którego do sieci przeniknęło ok. 9 gigabajtów dokumentów i danych, w tym finansowych.



17:56



W okolicach Luwru zbiera się coraz więcej osób. To tam o godz. 20 będzie Emmanuel Macron.