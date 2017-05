Edouard Philippe nowym premierem Francji

Prezydent Emmanuel Macron mianował Edouarda Philippe'a premierem Francji. 46-letni mer portowego miasta Hawr jest związany z centroprawicową partią republikańską.

Zdjęcie Edouard Philippe i Emmanuel Macron /AFP

Jego nazwisko było wymieniane przez komentatorów jako najbardziej prawdopodobna kandydatura na szefa francuskiego rządu.

Philippe od 2001 roku był zastępcą mera Hawru. W 2010 roku stanął na czele miasta, a cztery lata później został wybrany na drugą kadencję.



We Francji mówi się, że Philippe jest "podopiecznym" Alaina Juppe. Nowy premier Francji był członkiem jego gabinetu politycznego. Juppe sam też był premier - i to dwukrotnie.



Zgodnie z konstytucją, prezydent stoi we Francji na czele państwa i rządu. Ma swobodę w mianowaniu premiera i członków gabinetu, ale do rządzenia gabinet potrzebuje poparcia większości parlamentarnej.

W czerwcu we Francji odbędą się wybory parlamentarne.