Francja: Przekazanie władzy prezydenckiej

Prezydent-elekt Republiki Francuskiej Emmanuel Macron przybył do Pałacu Elizejskiego. Przed wejściem, na szczycie prowadzących do niego schodów, na których rozwinięty został czerwony dywan, przywitał go ustępujący prezydent Fracois Hollande.

Zdjęcie Francois Hollande i Emmanuel Macron /IAN LANGSDON /PAP/EPA

Zgodnie z ceremoniałem, dwaj prezydenci udali się na rozmowę w cztery oczy.

Francois Hollande przekaże swojemu następcy dossier dotyczące najważniejszych spraw kraju oraz zbliżających się wydarzeń na szczeblu międzynarodowym.

Emmanuel Macron otrzyma również kody umożliwiające użycie broni nuklearnej. Spotkanie będzie trwało około pół godziny.

Ceremonia oficjalnego przekazania władzy odbywa się bez udziału małżonki prezydenta-elekta, Brigitte.