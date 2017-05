Francja: Wybory prezydenckie w terytoriach zamorskich

Należąca do Francji wspólnota Saint-Pierre-et-Miquelon na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży kanadyjskiej Nowej Fundlandii była w sobotę pierwszym terytorium zamorskim, gdzie rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze francuskich wyborów prezydenckich.

Zdjęcie W sondażach prowadzi Emmanuel Macron /PAP/EPA

Także wyborcy w Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej i na francuskich wyspach na Karaibach głosują już w sobotę. Głosują także Francuzi przebywający w obu Amerykach. Dla ogromnej większości z 47 milionów francuskich wyborców druga tura głosowania odbędzie się natomiast w niedzielę.



Wybory cieszą się dużym zainteresowaniem. Na Twitterze zamieszczono zdjęcia mierzącej 2,4 km kolejki do konsulatu generalnego Francji w Montrealu, w której przed oddaniem głosu stać trzeba około trzech godzin.

We Francji kontynentalnej lokale wyborcze będą w niedzielę czynne od godz. 8 do 19, natomiast w wielkich miastach - do godz. 20. Natychmiast potem spodziewana jest publikacja wyników pierwszych sondaży exit polls.

W II turze wyborów prezydenckich faworyt sondaży centrysta Emmanuel Macron zmierzy się z kandydatką skrajnej prawicy Marine Le Pen.

Według ostatnich sondaży opublikowanych w piątek przed ciszą wyborczą wygrywa on ze swą rywalką stosunkiem głosów 61,5-63 do 37-38,5.