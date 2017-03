Francois ​Fillon: Rosja nie ingeruje w wybory prezydenckie we Francji

Kandydat prawicy w wyborach prezydenta Francji Francois Fillon określił w piątek jako "fantazje" wyrażane obawy, że Rosja może ingerować w proces wyborczy. Tak twierdzi np. szef komisji wywiadu Senatu USA, która bada mieszanie się Rosji w amerykańskie wybory.

Zdjęcie Francois Fillon /AFP

"Powinniśmy unikać takich fantazji" - powiedział Fillon dziennikarzom na konferencji prasowej.

Reklama

"Jest wystarczająco dużo ingerencji w tę kampanię wyborczą; nie trzeba ich szukać w Rosji" - powiedział Fillon, który za wynik spisku z udziałem mediów i wymiaru sprawiedliwości uważa sądowe śledztwo prowadzone przeciwko niemu pod zarzutem m.in. płatnej protekcji, sprzeniewierzenia publicznych funduszy i fałszowania dokumentów w związku z wieloletnim fikcyjnym zatrudnianiem żony jako asystentki parlamentarnej.

Rosję kandydat prawicy określił jako kraj "niebezpieczny". Jednocześnie powtórzył, że opowiada się za "prowadzonym serio i szczerze dialogiem z Rosją" w miejsce postrzegania tego kraju "jako adwersarza i przygotowywania się na starcie". W sprawie Krymu anektowanego przez Rosję w 2014 roku po przeprowadzeniu tam referendum wypowiedział się niejasno.

"Jest porządek międzynarodowy, jest ONZ, to w ramach ONZ kwestia Krymu powinna zostać uregulowana. Nie należy do tego czy innego państwa podejmowanie inicjatyw i uznawanie aneksji Krymu. Tak nie będzie w przypadku Francji, która szanuje międzynarodowy porządek prawny - oświadczył. - Ale poszanowanie międzynarodowego porządku prawnego nie zabrania stawiać pytań o prawo narodów do samostanowienia. To są dwie zasady, które są równie ważne".

Zdaniem Fillona, głównym zagrożeniem dla Europy jest obecnie "islamistyczny totalitaryzm", nie zaś Rosja. Kandydat zaapelował, by w dziedzinie polityki zagranicznej kierować się "jedynie realizmem".

"Nie jest konieczne zapędzenie Rosji w kozi róg poprzez instalowanie pocisków antyrakietowych na jej granicach. Trzeba znaleźć równowagę" - apelował, przedstawiając zasady polityki zagranicznej, jakimi chce się kierować jako prezydent.

Unijne sankcje wobec Rosji wprowadzone po aneksji Krymu i jej działaniach na wschodniej Ukrainie Fillon uznał za "całkowicie nieskuteczne" i podsycające niepotrzebnie klimat zimnej wojny między zaangażowanymi stronami.

Reuters zaznacza, że miękkie stanowisko Fillona wobec Rosji zostało we Francji skrytykowane przez lewą stronę sceny politycznej i stoi w sprzeczności z polityką socjalistycznego rządu odchodzącego prezydenta Francois Hollande'a, który twardo wspiera sankcje nałożone na Rosję.

Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja.