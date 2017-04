Francuzi wybierają prezydenta

We Francji odbywa się dzisiaj pierwsza tura wyborów prezydenckich. W terytoriach zamorskich ze względu na różnice czasu, już głosowano. Druga, finałowa tura odbędzie się 7 maja i to w niej wyłoniony zostanie nowy prezydent V Republiki spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskają najwięcej głosów.

Zdjęcie Kandydaci na prezydenta Francji /MARTIN BUREAU /PAP/EPA

Ponad 40 milionów głosujących i 60 tysięcy lokali wyborczych. Dodatkowo zmobilizowano 50 tysięcy osób z policji i żandarmerii, by wsparły patrole wojskowe w zapewnieniu bezpieczeństwa głosującym. Frekwencja może być przysłowiowym języczkiem u wagi.

Według sondaży ponad jedna czwarta elektoratu chce się wstrzymać od głosu. Z jednej strony ma to być protest przeciwko temu co się działo w ostatnich latach we Francji, z drugiej to symbol niezdecydowania spowodowany tym, że czwórka kandydatów idzie niemal łeb w łeb.

Najwięcej szans daje się socjaldemokracie Emmanuelowi Macronowi, który miałby w drugiej turze pokonać liderkę Frontu Narodowego Marine Le Pen. Ale szanse mają także konserwatysta Francois Fillon i Jean-Luc Melenchon, przywódca skrajnej lewicy.

Rezultat wyborów doprowadzi do zmian w Europie?

Rezultat wyborów może doprowadzić do znaczących zmian w Unii Europejskiej. Skrajnie prawicowa Marine Le Pen i skrajnie lewicowy Jean-Luc Melenchon opowiadają się za wyprowadzeniem Francji z Unii Europejskiej. Są też za bliskimi relacjami z Rosją Władimira Putina, co byłoby zerwaniem z dotychczasową solidarnością w Unii w tej sprawie, z trudem budowaną. To niepokoi niektóre stolice, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, ale Komisja Europejska żadnego planu B nie ma.



"Nie widzimy powodów do tworzenia planów awaryjnych. Unia jest silna na tyle, że przetrwa, nawet jeśli wygrają eurosceptycy" - mówiła przed kilkoma dniami rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva.



Najlepsze notowania w Brukseli ma prowadzący w sondażach kandydat centrolewicy Emmanuel Macron, który bardzo mocno naciska na zróżnicowanie tempa integracji w Unii, czyli na budowę Europy różnych prędkości.



Z kolei kandydat republikańskiej prawicy Francois Fillon jest za wzmocnieniem władzy państw narodowych kosztem unijnych instytucji, ale skupia się przede wszystkim na strefie euro. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Rosją, to Fillon jest za odwilżą, a Macron za kontynuacją obecnej, unijnej linii.